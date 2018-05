Gdje je nestao Gotye, vlasnik jednog od najvećih hitova posljednje decenije?

Sjećate li se ljeta 2011. godine? Da vam osvježimo sjećanje: izludjeli ste od pjesme “Somebody That I Used To Know” koja je stvarno bila dobra prvih 150 puta kad ste je čuli, ali onda su radio DJ-evi stvarno pretjerali i svima je počela ići na živce. Vjerovatno jedan od onih kojima je išao na živce maksimalno je i Wouter ‘Wally’ De Backer, odnosno Gotye, autor hita koji je otpjevao s Kimbrom.

Australijanac rođen u Belgiji, Gotye svira pet instrumenata i cijeli život se bavi muzikom. “Making Mirrors”, na kojem je i njegov najveći hit, njegov je treći album, a osim kao Gotye, Wally je član benda Basics u kojem svira bubnjeve.

Otkad je postao svjetski poznat i za svoj album osvojio tri Gremija i još mnogo drugih prestižnih nagrada, Gotye se povukao iz javnosti i posvetio se istraživanju muzike. Godinama je bio u Australiji, gdje je i odrastao, te tamo istraživao elektronsku muziku, kao i tradicionalne instrumente kao što je didžiridu.

Ponovno se pojavio u medijima prošle godine, kad se saznalo da se odrekao prava na honorar od reklama na Jutjubu. To znači da je mogao zaraditi milione, jer “Somebody That I Used To Know” pregledan je više od milijardu puta. Primjera radi, Koreanac Psy za svoj je “Gangnam Style” zaradio 10 miliona dolara, a spot je pregledan više od dvije milijarde puta.

Gotye kaže da ga novac ne zanima.

“Ne želim da prodajem svoju muziku. Znam da je ljudima čudno što ne stavljam reklame na svoje spotove na Jutjubu, ali to je odluka koju sam donio. Ne želim razmjenjivati svoju muziku za proizvode. Ako neko želi koristiti moju muziku za nezavisni film, ne tražim novac za to”, rekao je Gotye, koji za sebe kaže da je više “mislilac nego muzičar”.

Inače, trenutno živi u Njujork i bavi se stvaranjem elektronske muzike, a navodno sprema četvrti album.