Goran Bogdan: Popularnost treba da bude nagrada, a ne uspjeh sam po sebi

Zahvaljujući talentu, hrvatski glumac Goran Bogdan (39) privlači veliku pažnju publike u regionu. Kritika mu je takođe veoma naklonjena te su komentari poput onog da je ulogom Mustafe Golubića u seriji “Sjenke nad Balkanom” pomjerio granice, sve češći. Budući da važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na Balkanu, javnost se u posljednje vrijeme sve više zanima i za njegov emotivni život. Tako se ovih dana, osim zbog glavne role u filmu “Otac” reditelja Srdana Golubovića, njegovo ime u medijima pojavljuje i zbog spekulacija da je vezu sa 12 godina mlađom koleginicom Jovanom Stojiljković okončao. Pomenuta nagađanja, glumac i njegova izabranica nedavno su zajedničkim pojavljivanjem na Filmskom festivalu u Berlinu demantovali, a budući da gotovo nikada ne komentariše intimu, Goran je u svojim izlaganjima bio vrlo koncizan.

“Uopšte ne obraćam pažnju na to kada pišu o Jovani i meni. Možda sam takve teme teže prihvatao na početku karijere, ali danas sam potpuno iznad toga. Srećnim me čine male stvari, kad rano ustanem ili pročitam dobro štivo. Uradim nešto što sam dugo odlagao, pojedem ukusan obrok, u dobrom društvu popijem fino vino ili kad se zaljubim”, kazao je on i dodao da mu je, za razliku od mnogih kolega, popularnost uvijek smetala.

“Popularnost treba da bude nagrada za dobro obavljen posao, a ne uspjeh sam po sebi. U tom slučaju najčešće se javlja površnost od koje strahujem. Opasnost od površnosti leži u tome da gubite dušu, srce, zbilju. Mislim da smo kao društvo tu zapeli. Već dugo reteriramo. Dovedeni smo do stanja apatije koje, htjeli – ne htjeli, vodi dalje do ubijanja želje za dobrim. Postali smo čudna sprega takozvanog seljačkog poštenja, a istovremeno seljačke lukavosti i zlobe, i to se u svakome od nas bori non-stop. Kad tražiš čašu vode, svako će ti je dati, s druge strane, prevarićete čim se okreneš. Zašto je to tako, ne znam. Valjda se nismo svarili, ušli smo u nezdravu kolotečinu i postali politički nezdravi svi skupa. Volimo da galamimo, ali karavani nose, a mi ostajemo u mulju”, iskren je Goran.