Grupa Beograd: Razmišljajte svojom glavom i što više živite u prezentu

Bend Beograd koji je osnovan 1982, proslavio se albumom “Remek depo”, a nakon tridesetogodišnje pauze sastav se ponovo okupio, objavio par spotova i novi album Pola/Pola (2015).

“S obzirom na to da je grupa Beograd napravila ogromnu pauzu od skoro 30 godina i obzirom da grupa nije komercijalno orijentisana ni medijski zastupljena, poziva na festivale nije bilo sve do ovog u Nikšiću. Hvala vam na tome Nikšićani, hvala na ukazanom povjerenju, nećemo vas razočarati. Meni je drago da nastupimo na nekom festivalu jer je za nas to najbolji način da šira publika upozna bend. Danas je alternativna scena kojoj mi pripadamo u zapećku, da tako kažem, i jako je teško prezentovati muziku auditorijumu koji je širi od alternativnih klubova po većim gradovima sa prostora bivše YU”, kazao je za PR tim Bedema frontmen benda Dejan Stanisavljević, dodajući da, iako novi materijal maltene još uvijek nije zaživio među publikom, već je u pripremi novi projekat.

“Moj trenutni fokus je na jednom novom projektu, za koji još ne znam kako će da se zove, ali je album skoro gotov. Taj album radimo Dejan Vučetić, bivši frontmen grupe Darkwood Dub i ja. Odavno smo nas dvojica htjeli da zasviramo i prije nekih šest mjeseci je to postalo moguće. Vrlo brzo smo ukapirali da smo veoma kompatibilni muzički i da su slične stvari uticale na nas, pa smo spontano počeli da pravimo muziku zajedno. Jako se radujem tom albumu. Još uvijek ne znamo ko će to da izda ali mislim da nećemo ni pokušavati pregovore sa domaćim izdavačima. Album, inače, ima elemente retro elektro zvuka, duba, dubstepa, ambijentalne elektronike. Grupa Beograd uvijek ima puno muzičkih vinjeta koje lagano pretvaramo u numere ali trenutno nam je fokus samo na koncertima. To će krenuti od oktobra. Naš novi album Pola-Pola tek treba da stigne do slušaoca, iako je izdat evo već skoro prije dvije godine”, pojasnio je Stanisavljević uz jasnu i glasnu poruku fanovima pred nastup u Nikšiću.

“Razmišljajte svojom glavom i što više živite u prezentu”, zaključio je ovaj muzičar.