Guns N’ Roses posvetili kultnu pjesmu Kobiju Brajantu

Guns N´Roses su održali koncert na Bud Light Super Bowl Festu. Prije nego što su izveli Knockin’ on Heaven’s Door, Eksl Rouz je pjesmu posvetio Kobiju Brajantu, njegovoj ćerki Đani i drugim žrtvama tragične helikopterske nesreće koja se desila prošle sedmice.

Šou je održan u American Airlines Areni u Miamiju u okviru trodnevnog muzičkog festivala koji je najavio Super Bowl.

Obožavaoci su snimli Eksla dok priča o tragičnoj nesreći, rekavši publici da je u subotu uveče primijetio gustu maglu iznad Los Anđelesa na putu kući s probe, rekavši da izgleda “strašno” i “zloslutno”, a zatim dodao kako je bilo još gore u danu kada je Kobi stradao, prenosi Headliner.

“Želim da ovu pjesmu posvetim Kobiju i njegovoj ćerki i svima na tom letu, njihovim porodicama, i svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem”, rekao je Eksl dok je bend počinjao poznatu melodiju klasika Boba Dilana.

