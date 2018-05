Guns N’ Roses se odriču homofobne i rasističke pjesme

Nošena krilima uspješnih i posjećenih koncerata, grupa Guns N’ Roses se sprema za specijalno reizdanje njihovog najpoznatijeg albuma “Appetite for Destruction”.

Reizdanje će biti objavljeno u junu, imaće pet diskova, a dio boks set izdanja biće i “G N’ R Lies”, album koji je objavljen 1988. godine, nakon ogromnog uspjeha njihovog debija, prenosi portal Bosonoga.

Taj album, koji je zapravo lažni koncertni EP, u kombinaciji sa četiri akustične numere, uključujući i poznati singl “Patience”, međutim, sadrži neke problematične stihove, kao što su:

Immigrants and faggots/ They make no sense to me/ They come to our country/ And think they’ll do as they please/ Like start some mini-Iran/ Or spread some fu*king disease/ And they talk so many God damn ways/ It’s all Greek to me.

Navedeni stihovi su iz pjesme “One in a Million”. Upravo zbog ovakvih stihova, pjesma će biti uklonjena sa reizdanja, piše The Industry Observer.

Međutim, ova pjesma nije jedina “problematična”. Tu su i “It’s So Easy”, kao i “Used to Love Her”, koja ismijava takozvane “country murder” balade.