Halid Bešlić: Ne prekidam karijeru, ništa od penzije

Halid Bešlić, koji se proslavio narodnim hitovima nije se odrekao omiljenog muzičkog stila.

“Obožavam dobar stari rock’n’roll. Nije ni čudo što je besmrtan i što neki rokeri sviraju do svoje devedesete godine. A lud sam i za šlagerima iako me kategorišu kao pjevača narodne muzike”, rekao je Bešlić.

Pjevač je najavio projekat u kojem će povezati omiljene muzičke stilove, a snimiće i obrade omiljenih mu narodnih hitova. Halida su iznenadili tračevi o tome da prekida karijeru.

“Ma to su nesporazumi i tračevi, neće do toga doći. Rekao sam da razmišljam o tome da snimim posljednji album, no sigurno ne planiram prestati da nastupam”, rekao je pjevač.