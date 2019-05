Holandija pobjednik Eurosonga

Veliko finale 64. Pjesme Evrovizije održano je večeras u Tel Avivu, u Izraelu.

Pobjednik Evrovizije je Holandija, čiji je predstavnik Dankan Lorens sa pjesmom “Arcade”.

Ovogodišnja parola Evrovizije je “Usudi se da sanjaš”, a izraelska nevladina organizacija “Prekinuti tišinu” koja se protivi okupaciji je na bilbordu na autoputu koji presijeca Tel Aviv istakla slogan “Usudi se da sanjaš o slobodi”.

Pravo glasa u velikom finalu su imale sve zemlje koje su učestvovale ove godine, uključujući i zemlje učesnice koje nisu uspjele da se plasiraju u veliko finale.

Montenegro award their 12 points to Serbia. #DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/SsxO4umuvk

Crna Gora je 12 poena dala Srbiji. Crnogorski stručni žiri činili su Vjera Nikolić, Saša Barjaktarović, Verica Čuljković, Igor Perović i Marko Pešić.

🇷🇸 Nevena just sang her heart out on the Eurovision stage again! Magical!@RTS_Vesti @SerbiaESC#DareToDream #Eurovision #SRB pic.twitter.com/EMOlDcUdAc

— Eurovision (@Eurovision) May 18, 2019