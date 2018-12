Hus o Štuliću: Dobar autor nije nužno i dobar čovjek

Osnivač Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus, u razgovoru za Večernji list govorio je o tome šta ga je inspirisalo da kreira novi album “Vreme”, ali se osvrnuo i na dane kada su kroz taj muzički sastav prošli Branimir Džoni Štulić, frontmen grupe Azra, kao i Margita Stefanović Magi, članica legendarne grupe EKV.

“Može to zvučati grubo i bahato, ali ja se njega sjetim samo kad me neko pita. Nemam dobro mišljenje o njemu kao o čovjeku iako, bez ikakve lažne skromnosti, značajan dio njegovog uspjeha može da se pripiše meni. Prva Džonijeva pjesma “Jablan” nalazi se na albumu Parnog valjka. Kad je počinjao, nije imao ni kompletan bend i smatrali smo da zavređuje pažnju i da bi trebalo da mu pomognemo. Sa druge strane, nije upitna činjenica da je on uradio važne stvari na našoj sceni i imao veliki uticaj i na mene samog. Ni na koji način ne treba potcjenjivati priču oko Azre i Džonija kao autora koji je donio novu estetiku. Ipak, nije nužno da je dobar autor istovremeno i dobar čovjek”, rekao je Hus.

On je dodao da bi o njegovom uticaju na Štulića trebalo da priča frontmen Azre, “kada za to smogne snage”.

“Previše se loših stvari dogodilo i u ljudskom smislu sam se razočarao. Tu je za mene stala ta priča”, odgovorio Hus na pitanje o mogućnosti da nekada ponovo stane na binu uz bivšeg saradnika.

Štulić je u svom poslednjem javljanju govorio o tome da je čitav region nekada bio u prvoj ligi, a da je sada u petoj.

“Može se diskutovati o tome, ali uvijek postoji opasnost da kažu kako si jugonostalgičar, ako kažeš bilo šta dobro. Međutim, moja sjećanja su takva, ako se nisi previše petljao u politiku, mogao si živjeti normalno. Imali smo sve vrste sloboda, putovali, svirali. Imali smo i dobru industriju i neke rezultate”.

Dio uspomena na to “ljepše vreme” za Hasanefendića je i saradnja sa Margitom Stefanović.

“Magi se sasvim slučajno pojavila u čitavoj toj priči. Snimala je u to vrijeme sa bendom kod Smoleca u studiju, muvala se po Zagrebu. Bila je nevjerovatan lik. Imala je specifičan osjećaj i muzikalnost. Samo bih joj rekao – slušaj i sviraj – ona je to i činila. Kada poslušam te snimke, ne mogu da vjerujem kako je to kvalitetno odsvirala. Ona je i kao osoba bila prekrasna. Čista eterija”, zaključio je Hus.