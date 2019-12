I dalje ruši rekorde: Ovo je najprodavaniji album svih vremena

Legendarni album “Thriller” Majkla Džeksona prodat je u više od 66 miliona primjeraka širom svijeta. Ovo je više prodatih jedinica nego što su to ostvarili Greatest Hits 1971-75 grupe Eagles (29 miliona) i Greatest Hits Volume I & Volume II pjevača Bilija Džoela (23 miliona).

Ovo je ultimativni rekord albuma koji je izdat 1982. godine. Majkl je želio album gdje je svaka pjesma “ubica”. Čak mu se i Pol Makartni priključio u procesu stvaranja, prenosi Telegraf.

Odmah po objavljivanju, Thriller se pojavio na 1. mjestu liste Billboard 200. Iznjedrio je 7 singlova: The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Startin’ Somethin’, Human Nature, P.Y.T. i Thriller. Svi su ušli u top 10 liste Billboard Hot 100. Album se svake sedmice prodavao u milion primjeraka.

Kultni spot sa zaraznom koreografijom za pjesmu Thriller, iščekivan je sa velikim nestrpljenjem, a kad je održana premijera obožavaoci su “podivljali”. Svi su naučili plesne pokrete koji su se mogli primijetiti po disko klubovima širom svijeta. Do kraja 1983. godine, Thriller je već bio najprodavaniji album ikada.

Dobio je rekordnih 8 Gremi nagrada, uključujući album godine i singl godine (Beat It). Kritičari kažu da je ovo jedan od najboljih albuma svih vremena. Svrstan je u Gremi Galeriju slavnih i u Američki nacionalni registar kao “kulturološki, istorijski i estetski bitan snimak”.

Teško je zamisliti sadašnje muzičko tržište bez Thrillera, koji je promijenio pristup poslovanja muzičke industrije, kako sonično, tako i komercijalno, pisao je magazin Rolling Stone.