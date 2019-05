I to postoji: Ovo su najtraženije pjesme na sahranama

Pjesma “My way” legendarnog Frenka Sinatre opet je najtraženija na sahranama u Velikoj Britaniji. S tog trona zbacila je pjesmu šarmantnog Eda Širana “Supermarket Flowers”, prenosi Gardijan.

Na drugom i trećem mjestu su „Time to say goodbye“ Andree Bočelija i Sare Brajtmen i „Over the Rainbow“ Eve Kasidi.

Posljednje istraživanje pokazalo je dramatičnu promjenu u izboru muzike za posljednji oproštaj. Ljudi za sahrane sve više odbacuju one tradicionalno tužne pjesme.

Istraživanje je pokazalo da oko četvrtine odraslih u Velikoj Britaniji (24 odsto) kažu da su svojim najmilijima rekli koju muziku žele na sahrani.

Ljudi ipak izbjegavaju da razmišljaju i sa svojim najmilijima pričaju o tom žalosnom danu.

Spisak najtraženijih:

1. My Way – Frank Sinatra

2. Time to Say Goodbye – Andrea Bočeli i Sara Brajtman

3. Over The Rainbow – Eva Kasidi

4. Wind Beneath My Wings – Bet Midler

5. Angels – Robi Vilijams

6. Supermarket Flowers – Ed Širan

7. Unforgettable – Net King Kol

8. You Raise Me Up – Westlife

9. We’ll Meet Again – Vera Lin

10. Always Look on the Bright Side of Life – Erik Ajdl