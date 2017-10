Ima 100 godina, ratni je heroj i prodaje više albuma od Lane Del Rej

Studijsko izdanje “Vera Lynn 100“, objavljeno na 100. rođendan čuvene britanske pjevačice poznate po nadimku “Forcessweetheart”,najprodavniji je album ženskog izvođača u Britaniji u 2017. godini.

Vera Lin je tako pobijedila znatno mlađe koleginice poput Due Lipe, Lane Del Rej i Zare Larison.

Album pjevačice koja je zabavljala savezničke trupe u toku Drugog svjetskog rata prestigle su samo Adel i Litl Miks, ali njihova dva albuma objavljena su u 2016. i 2015. godini.

Album je objavljen u martu, i na njemu su se našle njene najpoznatije pjesme u studijskoj verziji. Na albumu se nalaze i kaveri Alfia Boa, Aleda Džunsa i nikada ranije objavljen snimak Lin koja pjeva “Sailing”, pjesmu koju je proslavio Rod Stjuart.

“Vera Lynn 100” je zauzeo 28. mjesto na kolektivnoj listi bestselera koja kombinuje onlajn i fizičke prodaje.

“Osjećam se počastvovanom što ljudi i dalje slušaju moje pjesme. Time se bude uspomene iz tog doba”, rekla je ranije Vera.

U 2009. godini, kada je imala 92 godine, Linova je postala najstariji živi umjetnik koji je dospio do prve pozicije britanske muzičke top-liste sa kompilacijskimizdanjem “We‘ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn“.

Time je postala i jedini umjetnik čije su numere „osvajale” muzičke top-liste između četrdesetih godina prošlog vijeka i početka 21. vijeka.