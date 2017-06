Irfan Mensur: Nikad više voditelj

Iako je ostvario zapažene role u brojnim kultnim ostvarenjima jugoslovenske kinematografije, odigrao mnoge predstave i pojavljivao se u TV serijama popularnim u bivšoj Jugoslaviji, glumca Irfana Mensura publika pamti i kao voditelja.

Svojevremeno je bio voditelj kviza Ruski rulet koji je maestralno vodio pridržavajući se za to predviđenog scenarija. Međutim, to mu je donijelo negativnu popularnost pa se zbog tog zadatka na TV Pink, pokajao.

“Prihvatio sam ‘Ruski rulet’ zato što je to bio glumački zadatak u obliku scenarija, u kojem piše kako bi taj voditelj trebalo da se ponaša, odnosno koliko je potrebno da bude neprijatan na sceni. Na taj način, izazivaju se različite emocije kod gledalaca, što i jeste bio cilj. Svi oni koji su pomislili da voditelj mora biti šarmantan i simpatičan, kao što su do tada naši gledaoci navikli, bili su u zabludi. Govorili su da sam suviše namćor i odbojan, međutim, to je bio samo glumački zadatak. Producenti su tražili glumca koji će odglumiti takvog voditelja. Nisam bio odmah odabran. Bilo je 30-ak ljudi koji su probali. Ono što su kasnije uradili sa ‘Ruskim ruletom’ nema nikakve veze sa scenarijom i nikakve veze sa originalnim zahtevima Sony Pictures Entertainment-a. Nemam više nikavih aspiracija za voditeljstvom. Možda za neku autorsku emisiju kolažnog tipa, koja bi se bavila kulturom, ali koja bi nešto značila za kulturni milje jednog grada ili jedne televizije”, ispričao je Mensur za Adriadaily.