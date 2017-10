Istraživanje holivudskih honorara: Nekome 20 miliona, nekome 20 dolara

Da li ste plaćeni onoliko koliko vrijedite”, pitanje je kojim The Hollywood Reporter (THR) započinje svoje novo veliko istraživanje o honorarima u filmskoj industriji. Za sve koji rade u sferi filma, a čitaju ovu rečenicu na portalu koji se obraća ex-Yu regiji, odgovor je vjerovatno mnogo jednostavniji nego u slučaju onih koje je THR obuhvatio svojom analizom. Jer, THR je analizirao Holivud, a tamo ima i dovoljno plaćenih, pa i preplaćenih, piše Bosonoga.

Iako su ti finansijski standardi prilično daleko cijelom ostatku svijeta, ne samo balkanskom filmu, zanimljivo je vidjeti oko kojih brojki se vrti najmoćnija filmska industrija na planeti i koliko zarađuju glumačke zvijezde, režiseri, scenaristi… ali i ključne osobe u TV serijalima.

Svi honorari izraženi su, naravno, u njegovom veličanstvu američkom dolaru.

FILMSKE ZVIJEZDE

NAJPLAĆENIJI: Čak i u vremenima “stezanja kaiševa”, vodeći glumci i dalje mogu da dođu do honorara iz 1999. godine. Članovi takozvane “A liste” kreću se oko iznosa od 20 miliona – poput Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) za “Red Sparrow”, Vila Smita (Will Smith) za Netfliksov (Netflix) “Bright” i Dvejna Džonsona (Dwayne Johnson) za “Jumanji: Welcome to the Jungle” – a sa sobom na kraju, zavisno od uspjeha filma i drugih prihoda povezanih s njim, mogu da ponesu još desetine miliona. Klub 15 miliona dolara je nešto manje ekskluzivan, ali podjednako malobrojan – toliko su, kažu izvori, zaradili Harison Ford(Harrison Ford) za “Buđenje sile” (“The Force Awakens”) i Robert Dauni Džunior(Robert Downey Jr) za “Spajdermen: Povratak” (“Spiderman: Homecoming”).

SREDNJE PLAĆENI: Dani velikih honorara isplaćivanih unaprijed davno su prošli. Tako je Ema Votson (Emma Watson) dobila “samo” 3 miliona avansa za “Ljepoticu i zvijer” (“Beauty and the Beast”), ali je na kraju zaradila skoro 20 miliona zahvaljujući uspjehu filma. Džesika Častejn (Jessica Chastain) dobila je 700.000 za ulogu u filmu “Woman Walks Ahead”, ali budžet od 12 miliona za cijeli taj film ne bi bio dovoljan ni da pokrije troškove laka za kosu u “Ljepotici i zvijeri”.

NAJMANJE PLAĆENI: Glumac u svom prvom filmu neke velike franšize, koji iza sebe ima samo nekoliko manjih pojavljivanja – poput Gal Gadot u “Wonder Woman” ili Henrija Kavila (Henry Cavill) u “Čovjeku od čelika” (“Man of Steel”) – može da očekuje između 150 i 300 hiljada. U slučaju nastavka, zarada postaje mnogo veća. A na samom dnu ove ljestvice mogu se pomenuti djeca iz filma “To” (“It”), koja su plaćena između 65 i 75 hiljada.

PRODUCENTI

NAJPLAĆENIJI: Krdo basnoslovno plaćenih producenata je prorijeđeno, ali je nekoliko primjeraka i dalje tu. Dejvid Hoberman (David Hoberman) i Tod Liberman (Todd Lieberman) dobili su unaprijed 2 miliona za “Ljepoticu i zvijer”, ali uz procenat, pa izvori kažu da su i oni zaradili do 20 miliona. Džejson Blum(Jason Blum), producent filma “Bježi” (“Get Out”), zaradio je vrtoglavih 10 miliona, dok je Sajmon Kinberg (Simon Kinberg), čovjek kojem je povjeren “X-Men”, nakon unaprijed plaćenih 2 miliona na kraju dobio još nekoliko njih.

SREDNJE PLAĆENI: Prosječan studijski producent zaradi 750.000 po filmu.

NAJMANJE PLAĆENI: Producenti koji debituju u toj ulozi na nekom studijskom projektu zarade oko 250.000 dolara.

AGENTI

NAJPLAĆENIJI: Vrijednost agencije WME-IMG dostigla je u avgustu 6,3 milijarde, nakon što su investitori upumpali još 1,1 milijardu. Kako tačno supredsjednici Ari Emanuel i Patrik Vajtsel (Patrick Whitesell) dijele ove iznose, brižljivo je čuvana tajna, ali su njih dvojica – zajedno sa Ričardom Lovetom(Richard Lovett), Kevinom Huvejnom (Kevin Huvane) i Brajanom Lurdom (Bryan Lourd), od kojih je svaki zaradio po 40 miliona kada je TPG preuzeo većinsko vlasništvo nad njihovom agencijom CAA – vjerovatno jedini agenti u Holivudu koji godišnje zarađuju osmocifrene iznose.

SREDNJE PLAĆENI: Agenti koji su veterani i imaju visokoplaćene klijente u dobroj godini mogu da dupliraju svoje osnovne honorare na osnovu bonusa, te zarade sedmocifrene iznose. Prosjek je, ipak, između 300 i 500 hiljada godišnje.

NAJMANJE PLAĆENI: Novajlije u ovom poslu, koje rade za male agencije, rijetko dostižu brojku od 50.000 na godišnjem nivou, dok veće agencije nude početne ugovore od 60.000, uz ponovne pregovore o uslovima nakon tri godine. Asistenti dobijaju između 30 i 40 hiljada, takođe na godišnjem nivou.

REŽISERI

NAJPLAĆENIJI: Izvori govore da je Ridli Skot (Ridley Scott) dobio unaprijed između 10 i 12 miliona za “Alien: Covenant”, ali prihvatio znatno manju platu za ličniju dramu “Sav novac na svijetu” (“All the Money in the World”) – između 1 i 3 miliona.

SREDNJE PLAĆENI: Peti Dženkins (Patty Jenkins) je dobila samo 1 milion za režiju “Wonder Woman”, ali je njena plata porasla za nastavak – dobiće između 8 i 9 miliona, čime postaje najplaćenija rediteljka svih vremena.

NAJMANJE PLAĆENI: Novi ili indi režiseri koji tek uskaču u projekte velikih studija mogu da očekuju između 400 i 500 hiljada. Čak je i pomenuti Sajmon Kinberg, jedan od najplaćenijih producenata i scenarista na svijetu, pristao na smanjenje honorara na 500.000 za svoj režiserski debi filmom “X-Men: Dark Phoenix”.

SCENARISTI

NAJPLAĆENIJI: Dani kada je scenarista mogao da dobije 4 miliona za pič napisan na salveti su takođe davna prošlost. Ipak, Maks Landis (Max Landis) je dobio 3 miliona za dolazeći “Bright”, a zatim prodao scenario nazvan “Deeper” studiju MGM za milion manje. Proslavljena imena kao što su Aron Sorkin (Aaron Sorkin) ili Stiv Zejlijan (Steve Zaillian) i dalje imaju pristojne plate – između 3 i 5 miliona – ali su dani velikog novca sve dalje i od najpoznatijih filmskih pisaca.

SREDNJE PLAĆENI: Prosječni scenarista koji radi na studijskim projektima, ako oni nisu filmske bombe, obično je u donjoj polovini šestocifrenih brojki. Pisci projekta “Jumanji: Welcome to the Jungle”, njih četvoro, zaradili su između 850.000 i miliona po osobi.

NAJMANJE PLAĆENI: Aktuelni kolektivni ugovori postavili su donju granicu na 72,600 za originalni i 63,500 za adaptirani scenario, ali čak i novajlije u sferi studijskog scenarija u praksi dobijaju više od toga.

TV ZVIJEZDE

NAJPLAĆENIJI: Glumci u najpopularnijim serijama, kao što je ekipa “Teorije velikog praska” (“The Big Bang Theory”), plaćeni su oko 900.000 po epizodi, što se godišnje zbroji na 20 miliona – ne uključujući dodatne prihode. Postava “Igre prijestola” (“Game of Thrones”) prihoduje pola miliona po epizodi, koliko dobija i prva Netfliksova zvijezda, Kevin Spejsi (Kevin Spacey), za svaku epizodu “Kuće od karata” (“House of Cards”).

SREDNJE PLAĆENI: Oni koji su niže na listi glumaca, poput Indire Varme koja je bila redovna u “Igri prijestola” od pete do sedme sezone, dobijaju tek 55.000 po epizodi. Veće zvijezde u manjim serijama, npr. Mendi Mur (Mandy Moore) u “This Is Us”, plaćene su u rasponu od 75 do 85 hiljada.

NAJMANJE PLAĆENI: Član šire postave glavnih glumaca, bez prethodnog iskustva u serijama, može da očekuje oko 30.000 po nastavku, koliko su dobili klinci iz “Čudnijih stvari” (“Stranger Things”) za prvu sezonu.

TV SCENARISTI

NAJPLAĆENIJI: Iskusni pisci mogu da uhvate i 15.000 po epizodi.

SREDNJE PLAĆENI: U prosjeku, pisac na TV mreži zarađuje između 5 i 10 hiljada po epizodi, zavisno od iskustva.

NAJMANJE PLAĆENI: Početnik dobija strukovni minimum od 4.000 po epizodi, a izvori magazina THR otkrivaju kako će većina mreža pokušati da pisce nagovori na upravo ovaj iznos.

ŠOURANERI (izvršni producenti holivudskih serija)

NAJPLAĆENIJI: Sa više od 400 serija na današnjoj američkoj televiziji, plate šouranera su potpuno raznovrsne, ali za nekoliko odabranih zvijezda – nebo je granica. Izvori kažu da, primjera radi, Šonda Rajms (Shonda Rhimes) od kuće ABC godišnje naplati između 15 i 20 miliona.

SREDNJE PLAĆENI: Manje istaknuti šouraneri zarađuju između 100 i 300 hiljada po epizodi. U tom rangu su Dejvid Beniof (David Benioff) i D.B. Vajs (D.B. Weiss), producenti “Igre prijestola”.

NAJMANJE PLAĆENI: Početnici dobijaju 30-40 hiljada po epizodi.

MIKROMANI

NAJPLAĆENIJI: Na visokobudžetnim projektima, iskusniji tipovi koji drže mikrofone mogu da zarade do 120.000 godišnje, u skladu sa strukovnim propisima.

SREDNJE PLAĆENI: Tipična studijska plata je oko 72.000 godišnje.

NAJMANJE PLAĆENI: Na filmovima koji se danas smatraju mikrobudžetskim, što je ispod (za naša poimanja pozamašnih) 6 miliona dolara, zarada je oko 37.000 na godišnjem nivou.

KAMERMANI

NAJPLAĆENIJI: Rad na visokobudžetnim filmovima može da donese i do 154.000 godišnje.

SREDNJE PLAĆENI: Na filmu sedmice se zaradi nešto više od 1.800 dolara sedmično.

NAJMANJE PLAĆENI: 25,5 dolara po času.

ŠMINKERI

NAJPLAĆENIJI: Prema strukovnim pravilima, gornja granica je 124.000 godišnje, ali najstručniji šminkeri uspijevaju da ispregovaraju i više od toga.

SREDNJE PLAĆENI: Prosjek je, ipak, 47,60 dolara po času, što na kraju godine izađe na 75.000.

NAJMANJE PLAĆENI: Oni zarade manje od pola ovog iznosa, oko 37.000 na kraju godine.

ŠEFOVI STUDIJA

NAJPLAĆENIJI: Prosječna godišnja plata na nivou izvršnih direktora – nivou Alana Horna (Disney) ili Stejsi Snajder (Stacey Snider, FOX) – je 5 miliona. Međutim, kada se na to dodaju godišnji bonusi, dividende od akcija i drugi dodaci, ovaj broj se uvećava do 15-20 miliona. Tu su i druge vrste pogodnosti, kao što su privatni avioni ili prvoklasni kućni bioskopi.

SREDNJE PLAĆENI: Osnovna plata za rukovodioca marketingom i distribucijom kreće se od 1,5 miliona naviše, dok šefovi produkcijskih odjela mogu da zarade i do 2 miliona. Sve to bez godišnjih bonusa.

NAJMANJE PLAĆENI: Oni koji vode specijalizovanu jedinicu velikog studija, kao što su Fox Features ili Sony Pictures Classics, moraju da se malo stisnu sa svojih milion dolara godišnje.