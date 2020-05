Izabrala sam karijeru, umjesto popularnosti

Bez skandala, tračeva i uvijek sa “hitom u rukavu”, Jadranka Barjaktarović opstaje na estradi skoro dvije decenije. Pjevačica iz Berana svoj muzički put započela je u Grandu 2005. osvojivši treće mjesto na takmičenju te medijske kuće Zvijezde Granda. To joj je donijelo veliku popularnost koju je utemeljila albumom i velikim hitovima pop-folk i narodne muzike.

U razgovoru za CDM Jadranka otkriva kako je pronašla svoje mjesto među zvijezdama, na koju je svoju pjesmu posebno ponosna, i priča o teškim životnim trenucima koje je prevazišla bez pauza u karijeri.

Za sve je kriv đed

Jadranka se djetinjstvu se najviše bavila sportom, a da ima dara za pjevanje, prvi je primijetio đed koji je insistirao da u toj profesiji potraži uspjeh.

“Od malena pjevam. Moj dar je prepoznao moj đed koji je uvijek govorio mom ocu da me “upiše u pjevače”. Otac je bio jako strog, nije bilo govora o tome, tako da sam kao mala mogla da pjevam samo u spavaćoj sobi, za svoju dušu, i ponekad za svoje komšije, kada ostane otvoren prozor”, sa osmijehom se prisjeća atraktivna Beranka.

Uprkos negodovanju oca, Jadranka je krenula u pjevačke vode. Zapjevala je u horu, a prve profesionalne korake napravila je sa bendom u hotelu u Beranama. Lokalne svirke vrlo brzo zamijenili su takmičenje Zvijezde Granda i velika scena na stadionu Tašmajdan u Beogradu.

“Zvijezde Granda pamtim uglavnom po lijepom. Otkad sam se prijavila, moram priznati, nije bilo lako, ali je bilo uzbudljivo i neizvjesno. Pamtim trenutak kada sam se prijavila na audiciju u Novom Pazaru. Imala sam veliku tremu, pjevala sam pet pjesama, i na kraju, kada su mi rekli da sam prošla, mojoj sreći nije bilo kraja. Pamtim finale kada sam osvojila treće mjesto i taj osjećaj nikada neću zaboraviti”, navodi Jadranka.

Kontroverza oko druge generacije

Jadranka je dio druge generacije Zvijezda Granda koja je ostala u sjenci pjevača iz prethodne. Ipak, one je, uz pobjednicu Milicu Todorović, uspjela da se izdvoji i postigne veliki uspjeh.

“Moja generacija je bila jako kvalitetna, ali mislim da smo došli u jeku popularnosti prve generacije gdje su pjevači bili toliko popularni da su i velike zvijezde bile u njihovoj sjenci. Sjećam se toga vremena, svi su imali hitove, radili su mnogo, i svi su željeli da ih vide i slušaju. Milica i ja smo svojim trudom i radom uspjele, bile smo uporne, nismo htjele da odustanemo, i imale smo podršku Granda. Sto se mene tiče, od tada sam sama počela da ulažem u karijeru, sama sam plaćala svoje pjesme, sve do danas i to je dovelo do toga da je publika prepoznala kvalitet, zato sam tu gdje jesam”, objašnajva ona.

Izabrala sam karijeru umjesto popularnosti

Njena prva pjesma “Laka” postala je veliki hit, a pjevačica je osvojila medije i publiku širom regiona. Popularnost je, ističe, nije uzdrmala.

“Popularnost mi nije ništa oduzela, ostvarilo mi se ono o čemu sam oduvjek maštala, a to je da se bavim muzikom. Odlučila sam da između karijere i popularnsoti izaberem karijeru. Popularnost dođe i prođe, a karijera ostaje. Gradi se duže, ali ja sam vjerovala u sebe, vjerovala sam da to mogu. I dan danas radim na sebi jer smatram da može to i bolje. Posao je takav da nikada ne treba da se stane sa ulaganjem, radom i trudom”, kaža pjevačica dodajući da je napopnosnija na to što je vlasnica pjesama koje će se slušati dugo.

Hit za sva vremena

Bez pjesme “Tvoja noć i moja zora”, ne prolazi nijedno veselje u Crnoj Gori, a i šire. Od 2007. godine kada ju je Jadranka premijerno izvela na festivalu narodne muzike na Cetinju, njena popularnost ne jenjava.

“Ponosna sam što imam takav hit za sva vremena u svojoj karijeri”, ističe Jadranka.

“Laka” je moja prva pjesma koja se i dan danas traži i sluša, možda više nego ikada, ali “Tvoja noć i moja zora” slušaju sve generacije. Pjesma je nastala 2007. godine zahvaljujući pokojnom Bojanu Bajramoviću koji me je tada kontaktirao i pitao da li bih htjela da učestvujem na festivalu na Cetinju i pristala sam. Nisam znala kakva će biti pjesma. Pitala sam čelnike Granda, jer sam tada bila ugovorom vezana za tu kuću, i oni su rekli “da”, sjeća se CDM-ova sagovornica koja je i pobijedila na pomenutom festivalu.

Amanet roditelja

Pjevala je i kada joj je bilo najteže. U jeku popularnosti ostala je bez majke. Nedavno je, nažalost, izbubila i oca. Iako joj je u trenucima najveće tuge karijera bila zadnja misao, Jadranka nije posustala. Kaže da je upravo zbog roditelja nastavila da radi.

“Bolna tema. Majka mi je preminula 2008. godine u 51. godini, bila je mlada, a otac je preminuo prije pola godine. Neopisiv je taj osjećaj. Sama pomisao da sam ostala bez roditelja je mnogo bolan, velika je praznina ostala, i nema dana da ne pomislim na njih”, priča Jadranka.

Otkako je ostala bez najvoljenijih, rijetko posjećuje rodni grad.

“Snagu da nastavim dalje sam nalazila u ostavljenim porukama. Roditelji su mi ostavili u amanet da nikada ne prestanem da se bavim muzikom, i da nastavim da radim svoj posao od kojeg živim. Te su riječi ostale urezane u moje srce. Njihove želje su mi dale snagu i volju da pjevam, što moram priznati, nije lako posebno kada treba da se smijem, pravim dobru atmosferu, radujem se s publikom. Profesionalno sam se ophodila prema svom poslu oduvijek, i tako će ostati”, ističe Jadranka.

Podgorica umjesto Beograda i Berana

Mediji su prošle godine pisali da je Jadranka postala vlasnica luksuznih nekretnina u Podgorici i Beogradu. Priča je djelimično tačna. Pjevačica, koja posjeduje porodičnu kuću u Beranama, ističe da stan nije kupila u prijestinici Srbije, već da ja za svoj dom izabrala Glavni grad kojem je posvetila pjesmu “Biser Crne Gore”.

“Uložila sam novac i u Podgorici kupila stan, vrijeme je bilo. Volim Crnu Goru, to je moja domovina, tu sam rođena. U Beogradu nemam nekretninu. Ko zna šta nosi budućnost, vidjećemo, možda jednog dana kupim stan i u Beogradu”, sa osmijehom će Jadranka.

U rijaliti samo kao gošća

Rijaliti šou programi u kojima nerijetko učestvuju njene kolege, Jadranki nisu privlačni.

“Rijaliti formati nisu baš za svakoga, to je jedan sklop ljudi koji želi da se dokaže u raznim profesijama što podržavam, ali sebe ne vidm kao ućesnika, imala sam poziv za učešće nisam prihvatila, nisam čak ni pomislila da uđem. Takav vid marketinga mi ne treba. Imam svoj poziv, a to je muzika. Smatram da sam se dovoljno ispromovisala dobrom pjesmom”, objašnjava Jadranka koja u rijaliti odlazi samo kao gost da zabavlja učesnike svojim repertoarom.

“Ponekad odem da im zapjevam, to je sasvim u redu”, dodaje.

Duet sa sestrom Ninom Žižić

Malo se zna da su Jadranka i Nina Žižić sestre od tetke. Pjevačice se vole i podržavaju, a nije isključeno da zapjevaju u duetu.

“Dobra pjesma rješava sve. Nina nekad zapjeva neku narodnu, a ja poneku zabavnu. Mislim da bismo mogle da se uklopimo iako smo iz različitih žanrova. Radile smo zajedno nekoliko puta i moram da priznam da je Nina najbolji vokal pop muzike u Crnoj Gori”, ponosno će Jadranka.

Stižu nove pjesme

“Krv sam tvoja”, Jadrankin album prvijenac, još čeka na nasljednika.

“Imam želju veliku ali za album je potrebno mnogo toga da se poklopi. Dugo o tome razmišljam i mislim da mi je vrijeme. Vidjećemo, neću da obećavam, ako se pojave dobre pjesme”, ističe pjevačica.

Kaže da je boravak u samoizoalciji bio težak za nju jer je teško prihvatala vijesti o koronavirusu. Sada kada je, bar što se naše zemlje tiče, kritična situacija prošla, Jadranka je spremna da se vrati muzici. I dok joj je u karantinu ponestajalo volje za pjevanjem, pjevačica je sada spremna da publici predstavi nove pjesme.

“Imam već četiri pjesme koje su skoro završene. Samo da odlučim kojom da krenem. Ima tu još dosta posla, treba spotove da snimim, ali o tom – potom”, jasna je Jadranka.

B.V.