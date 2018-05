Izrael pobjednik Eurosonga

Na finalnoj večeri 63. takmičenja za Pjesmu Evrovizije, koje je održano večeras u Lisabonu, pobjedu je odnio Izrael i njihova predstavnica Neta Barzilai sa pjesmom “Toy” koja je poziv na emancipaciju žena koji se dobro uklapa u duh pokreta #MeToo, s veselom muzikom i plesom koji oponaša hod pileta.

Drugo mjesto zauzeo je Kipar, dok se Austrija našla na trećem mjestu.

Članovi crnogorskog nacionalnog žirija, 12 bodova su dali Srbiji.

Večeras smo u finalu čuli ukupno 26 pjesama. Pravo glasanja imale su sve države, njih 43, koje su učestvovale u takmičenju.

The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/Myre7yh3YV

— Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018