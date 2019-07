Japanska verzija Igre prijestola: Stiže priča o legendarnim samurajima

Taman što se slegla prašina oko završetka najpopularnije serije svih vremena, “Igra prijestola” se”seli” na istok.

Naime, riječ je o novoj Netfliksovoj seriji “Doba samuraja: Bitka za Japan” čije se snimanje privodi kraju. Serija će se bazirati na sukobu između kraljevstava na čelu sa vojskovođama gladnim moći. Možda na početku zvuči poznato, kao borba za Vesteros koju smo gledali osam sezona. Međutim, iako sličnost postoji, serija će se prilično razlikovati od “Igre prijestola”. Serija “Doba samuraja” biće polu dokumentarna drama edukativnog karaktera.

Date Masamune japanski ratnik koji je poznat i po nadimku “jednooki zmaj”, biće jedan od glavnih likova. Legendarni ratnik je bio neustrašiv, ali i surov o čemu svjedoči podatak da je ubio svog mlađeg brata. Sa 14 godina je učestvovao u svojoj prvoj bici, a sa 17 godina nasljeđuje svog oca koji je odlučio da se povuče. Takođe, ostaće upamćen kao neko ko je pokorio okolne klanove čime je veći dio sjevernog Japana stavio pod svoju kontrolu.

SAMURAI DRAMA WE’RE GETTING A SAMURAI DRAMA! 凄い ! Most articles are saying it’s like a “real life Game of Thrones” which is great because that means epic & big budget but also I really hope it is allowed to have its own unique identity! https://t.co/BI6W6TONQ7

— Erika Ishii (@erikaishii) June 18, 2019