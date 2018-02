Jugonostalgija: Muzičke zvijezde koje žive od stare slave

Jugonostalgija je posljendjih par godina u trendu. To su i te kako prepoznali muzičari i pjevači koji su za vrijeme “bratstva i jedinstva” bili velike zvijezde u Titovoj Jugoslaviji. Oni danas, zahvaljujući velikim hitovima koje su snimali prije više od dvije decenije, nastupaju širom regiona, dok im nova muzika skoro nikada “ne prođe” kod publike.

Rok bendovi

Muzički sastavi koji su harali Jugoslavijom “zlatnih osamdesetih”, posljednjih nekoliko godina nastupaju širom bivše države kao da su na početku. Najbolji prijer za to je Bijelo dugme. Frontmen benda iz Sarajeva, Goran Bregović, primjer je kako se jugonostalgija može dobro unovčiti. On je 2005. godine okupio bivše pjevače benda Alena Islamovića, Mladena Vojičića Tifu i Željka Bebeka i već deceniju i po prave koncerte širom svijeta gdje živ naši ljudi. Bebek se sa Bregom posvađao i odustao od projekta, ali to Dugmiće ne ometa da praše gdje god ih pozovu.

Da li ste znali da je prošle godine grupa Parni valjak izdala čak šest singlova? Pretpostavljamo da njihove nove pjesme ne slušate, ali zato “Jesen u meni”, “Dođi”, “U ljubav vjerujem”, rado zapjevate jer su upravo te pjesme razlog što su i dalje aktivni.

Tek najveći fanovi Plavog orkestra pamte da su Saša Lošić Loša i ekipa 2012. godine imali album. Šira publika, koja voli Orkestar, na koncerte tog muzičkog sastava dođe da uživo čuje legendarne hitove kao što su “Suada”, “Bolje biti pijan nego star”, “Sava tiho teče”…

Čola je uvijek aktuelan

Najveća muška muzička zvijezda Titove Jugoslavije bio je Zdravko Čolić. Titula najvoljenijeg pjevača zabavne muzike regiona i dalje mu pripada jer Čola je uvijek aktuelan. Međutim, od 2000. godine na ovamo, Čola nije imao uspješan album, makar ne onoliko uspješan kao kada je bio glavna zvijezda bivše Juge. Prije par godina bio je predmet podsmijeha jer je album prodavao uz prašak za veš što, kako smatraju ex Jugosloveni, ne priliči zvijezdi kao što je Čola.

Posljednjih desetak godina Sarajlija uspijeva da iznjedri poneki hit, ali publika, svih generacija, radije posjećuje njegove koncerte zbog ranih radova: “Ti si mi u krvi”, “Glavo luda”, “Čija je ono zvijezda”…

Jedna je Brena

Poput kolege i zemljaka Čole, Lepa Brena uspijeva da ostane zanimljiva domaćoj publici. Suvlasnica je Granda, najveće izdavačke kuće u regionu, pa joj nije teško naći medijski prostor za promociju, ali ono što njene koncerte čini masovnim, jesu stari hitovi poput “Miki”, “Udri Mujo”, “Golube”, “Mače moje”, “Beli biseru”. Pored hitova i glasa koji je odlično služi, Brena je u narodu simbol nekih ljepših vremena i “posljednja Jugoslovenka”.

Iako je diskografski aktivna svih ovih godina nakon raspada Juge, u kojoj je razvila do sada neprevaziđenu karijeru, Brena sasvim pristojno može živjeti od stare slave.

Zana skoro zaboravljena

Zana je pop bend koji je obilježio drugu polovinu osamdesetih. Nakon što su se nakon prve pjevačice Zane na njeno mjesto izmijenjale još dvije, Nataša Gajović i Nataša Živković, na scenu je stupila Jelena Galonjić i tu je i dan danas.

Zana je sa Jelenom držala određeni nivo tokom devedesetih i početkom dvijehiljaditih, da bi posljednjih desetak godina pali u zaborav. Desi se da izbace neki singl, ali “Vejte snegovi”, “Vojana pošta”, “Dodirni mi kolena”, će im uvijek dovesti publiku na koncerte.

Tereza se ne predaje

Dubrovačka muzička diva Tereza Kesovja, i dalje nastupa. Iako narušenog zdravlja, Tereza često gostuje u regionu, ali i u Crnoj Gori sa kojom se “pomirila” prije nekoliko godina nakon oštrih riječi koje nam je upućivala tokom ratnih devedesetih.

Vječito luče

Od stare slave živi i jedna od najpopularnijih folk pjevačica kod nas, Dragana Mirković. Posljednji hit album DM izdala je 2004. godine. Ona je u međuvremenu otvorila DM SAT televiziju na kojoj je promovisala albume koji su uslijedili nakon tog iz 2004, ali bez većeg uspjeha.

Ono što “luče iz Kasidola” uvijek vraća na scenu jesu evergrin pjesme koje je snimala krajem osamdesetih i tokom devedesetih kada je vladala muzičkom scenom Srbije i Jugoslavije.

B.V.