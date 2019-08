Kako je nastala čuvena pjesma Odiseja

Voditeljska legenda Radio i TV Beograda Svetislav Sveta Vuković preminuo je u 83. godini. Bio je poznat po brojnim emisijama, ali i kao autor tekstova za poznate pjesme kao što su “Ljubav je samo reč”, “Odiseja”, “Kad bih znao da je sama”, “Pozdravite moga tatu”.

Njegove pjesme objavljene su u antologijama poezije za djecu Srbije i Crne Gore. Sa deset pjesama zastupljen je i u antologiji “Ljubav je samo reč” (po njegovoj čuvenoj pjesmi), u kojoj su najljepše ljubavne pjesme koje su komponovali najpoznatiji jugoslovenski autori ove vrste muzike.

Najveći hit “Odiseju” Sveta Vuković je napisao u gradskom prevozu.

“Vojkan Borisavljević me pozove i kaže: “Sjedim u Skadarliji s Grkom koji je direktor i vlasnik jednog festivala. Traži, koliko sjutra, da napišemo pjesmu koja će da ide na Evroviziju. Piši.” Sjednem u autobus i razmišljam šta bi bilo dobro. Da bude i grčko i svjetsko, i pomislih – Odiseja. Pisao sam je na koljenima, na parčetu papira. Pošaljem mu je, a on me zamoli da je pošaljem Grku poštom. Nisam znao da se pošta za inostranstvo ne zatvara. I… nikada nije stigla. Javimo Miši Joviću, koji je otišao u Njemačku da pravi međunarodnu karijeru, i kažemo da će to da ide na Evroviziju. A on će: “Pa da prođem kao Sabahudin (Kurt). Da budem posljednji. Ja više nisam Miša Jović, ja sam Leo Martin. Doviđenja.” Ali…. ostalo već znate”, ispričao je Vuković.