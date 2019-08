Kako je propao Džon Konor

Glumac Edvard Furlong, rođen 2. avgusta 1977, juče je proslavio 42. rođendan, a prvi put se pojavio na filmu u megahitu “Terminator 2”, u kom je igrao ulogu Džona Konora rame uz rame sa Arnoldom Švarcenegerom.

Gluma malog debitanta oduševila je kritičare, a Edvard je oduševio klinke širom svijeta i veoma brzo postao tinejdžerski idol.

Malo je poznato da je 1992. godine snimio album “Hold on tight”, koji je objavljen samo za japansko tržište.

Ali, kada bi se kamere ugasile, njegov život je već bio težak. Roditelji su izgubili starateljstvo nad njim, i o Edvardu su brinuli tetka i polubrat sa majčine strane. Kada je imao 16 godina, smuvao se sa učiteljicom Džeklin Domak koja je od njega bila dvostruko starija, što je dovelo do velike svađe sa starateljima i toga da Furlong sa 16 godina na sudu izdejstvuje emancipaciju, odnosno nezavisnost od porodice iako je maloljetan.

Zaprosio je Džeklin, koja je već radila kao njegov menadžer, ali su česte svađe i obračuni doveli do raskida 1998. godine. Ona ga je kasnije tužila, tvrdeći da joj duguje novac, ali i da je bio fizički nasilan prema njoj.

Snimio je spot za pjesmu “Livin’ on the edge” benda Aerosmith, što je bio jedini spot sa albuma “Get a grip” u kom glavna zvijezda nije bila Ališa Silverston.

Poslije uloga u filmovima “Brainscan”, “Little Odessa”, “Before and after”, ponovo je uspio da oduševi kritičare u drami “American history X”, u kojoj je igrao mladog skinheda.

Nakon 2000. godine, zbog čestih problema sa alkoholom i drogom, njegova karijera je počela da se osipa. Snimio je nekoliko filmova, koji uglavnom nisu ni bili u bioskopima, već su odmah išli na DVD izdanja. Trebalo je da igra Džona Konora i u “Terminatoru 3”, ali je uloga dodijeljena Niku Stalu bez mnogo objašnjavanja.

Uhapšen je 2004, pošto je mrtav pijan napravio incident u jednoj prodavnici delikatesa u Kentakiju. Razbio je akvarijum sa jastozima i počeo da ih baca po radnji, i vikao kako će ih tako “osloboditi”.

Igrao je Vranu u četvrtom dijelu te franšize, pojavio se u par scena u filmu “Green hornet”, ali već su mediji više pisali o skandalima nego o ulogama.

“Od 20. do 26. godine bio sam na teškim drogama. Heroinu i kokainu. Bilo je jezivo. I dan-danas ne mogu da shvatim šta me je tome privuklo, jer je to veoma usamljen život. Stalno negdje žuriš, ideš na žurke, i drogiraš se kad god stigneš. Ponekad se probudim okupan znojem jer sanjam da sam ponovo na kokainu”, rekao je on u jednom intervjuu.

Zavisnost je uništila i njegov privatni život. Vjenčao se sa glumicom Rejčel Niland 2006. i odmah su dobili sina, ali je Rejčel tri godine kasnije pred sudom optužila Furlonga da je njihovo dijete izložio drogama. Test urađen na trogodišnjaku pokazao je da je pozitivan na kokain. Zabranjen mu je prilazak bivšoj ženi i dobio je uslovnu kaznu od tri godine.

U martu 2013, osuđen je na šest mjeseci zatvora pošto je fizički nasrnuo na Moniku Kinu, svoju bivšu djevojku. Ponuđeno mu je da, umjesto zatvorske kazne, ode na rehabilitaciju od droge, ali je radije odabrao zatvor.

Furlong je 2017. snimio dva filma. Prvi je triler “The reunion” Tima Frenča, o društvu iz srednje škole koje se ponovo okuplja, ali shvata da tajne iz prošlosti nisu ostale “zakopane”. Drugi je “Karma”, film o grupi lopova kojima karma dolazi glave, prenosi holivudska štampa.

Dugo se nije znalo gdje je Furlong, kao ni od čega živi, ali najnovija vijest u svijetu filma i iz njegovog života, je da ćemo ga gledati u predstojećem najnovijem dijelu Terminatora – “Dark fate”, gdje će glumiti ponovo pored Švarcenegera i Linde Hamilton.

Tako da, uprkos svim padovima koje je doživio, možda ipak ima nade za ovog talentovanog glumca da se “vrati nazad u sedlo”.