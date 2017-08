Kako su Minjoni postali muzičke legende

Minjoli ili Malci i ovog ljeta vladaju bioskopima. Ove godine izašao je treći nastavak filma “Grozan ja” (“Despicable Me 3”), u kojem pratimo nove avanture Grua, simpatičnog zlikovca, i horde njegovih pratilaca, žutih malih stvorenja.

Film u kojem se prvi put pojavljuju ovi simpatični žuti likovi nastao je 2010. godine, kada nam je prvi put predstavljen Gru, najveći zlikovac na svijetu, i njegovi saradnici, a tri godine kasnije izlazi nastavak u kojem se Gru polako transformiše iz negativca u namćorastog dobricu, jer upoznaje Lusi, agentkinju tajne službe. U ovogodišnjem, trećem nastavku, Gru i Lusi zajedno rade za tajnu službu, i Gru upoznaje svog davno izgubljenog brata blizanca, Drua.

Minjoni – Malci su mali, žuti simpatični likovi koji prate Grua i pomažu mu u njegovim akcijama. U filmu “Malci” (“Minions”), iz 2015. godine, saznajemo njihovo porijeklo i životnu misiju – da služe najvećem zlikovcu na planeti. Tako dolaze do Grua i učestvuju u svim njegovim zločinačkim akcijama.

Međutim, u trećem nastavku oni nisu zadovoljni Gruovom odlukom da svoje zločinačke navike zamijeni radom u državnoj tajnoj službi (AVL, tj. Anti-Villain League), te stupaju u štrajk i napuštaju ga. Tako izlaze u grad i prave haos, i u naletu bježanja od policije upadaju nasred scene pjevačkog talent šoua. Šta drugo raditi u takvoj situaciji, nego pjevati. U trenutku inspiracije, Minion Mel, vođa štrajka, uzima mikrofon i počinje da pjeva, dok ga ostali horski prate.

I tako nastaje jedna od najupečatljivijih scena filma – pjesma “Papa Mama Loca Pipa”, kao tačka iz brodvejskog mjuzikla upotpunjena upečatljivom koreografijom, scenskim pokretom i horskom pratnjom.

Ubrzo nakon premijere filma, ova pjesma je postala hit na internetu i društvenim mrežama. Gotovo odmah su se pojavili snimci ove scene na Jutjubu, sa ispod potpisanim tekstom, jer je iz samog gledanja filma gotovo nemoguće razumjeti šta Mel i ostali izgovaraju. Razlog za to je što minioni govore svojim, svojim jezikom, kako se navodi u izjavama Pjera Kofana , reditelja navedenih filmova i tvorca minjona.

Jezik je nastao kao mješavina riječi iz desetak svetskih jezika (engleskog, španskog, italijanskog, francuskog, korejskog, filipinskog, japanskog, hebrejskog…), koje ne funkcionišu prema određenim pravilima, kao što je slučaj sa pojedinim drugim izmišljenim jezicima na filmu. Iako se minjoni međusobno sporazumijevaju i neometano razgovaraju, gledaocima ti razgovori djeluju kao skupina nepovezanih slogova. Zato je bilo neophodno ispisati tekst za pesmu “Papa Mama Loca Pipa”, da bi svako mogao makar da isprati ludački brz tempo smjenjivanja slogova.

Melodija na koju Mel pjeva svoju pjesmu nije nova i originalna tvorevina kompozitora muzike filma “Grozan ja 3”, ali možda nije toliko poznata i prepoznatljiva van engleskog govornog područja. U pitanju je numera “I Am the Very Model of a Modern Major-General” iz komične opere “Pirati iz Penzansa”(“The Pirates of Penzance”, 1879) poznatih engleskih autora Gilberta (W.S. Gilbert) i Salivena (Arthur Sullivan). Ova opera danas ima nekoliko modernih ekranizacija, mnogo novih postavki, i na nju i na njene autore ima mnogo referenci u populanoj kulturi.

“Major-General Song” je korišćenja u djelovima ili u cjelosti u mnogim filmovima i serijama (“Mapetovi”, “Simpsonovi”, “Family Guy”, “Babylon 5”, “Married… with Children”, “Frejzer”, “Zvjezdane staze: Nova generacija”, “Kejt i Leopold”), dok je često korišćena kao melodijska osnova na koju je stavljan drugi tekst. Tekst pjesme je vrlo ritmičan, jer slogovi teksta prate brzi ritam muzike dok general priča svoju opširnu priču o sebi i svom životu, i zato je pogodan za preradu. Tako su nastale brojne verzije ove pjesme, među kojima je možda, pored Melove varijante, najpoznatija “Elements Song” o hemijskim elementima periodnog sistema.

“Grozan ja” franšiza zaista diktira muzičke ljetnje hitove proteklih godina. Pored Ejtora Pereira (Heitor Pereira), zvaničnog kompozitora muzike ovih filmova, songove je radio poznati muzičar i muzički producent Farel Vilijams (Pharell Williams). On je otpjevao naslovnu numeru u prvom filmu, dok je njegova pjesma “Happy”, najslušanija u 2013. godine, bila u okviru soundtrack-a za film “Grozan ja 2”.

U ovogodišnjem nastavku, u sceni kada minjoni bježeiz zatvora, čuje se takođe njegova pjesma “Freedom”. Pored pjesama Farela Vilijamsa, iz franšize se izdvojilo i nekoliko pjesama, te ovogodišnji hit nije njihov prvi nastup na filmu. Na kraju drugog filma, u sceni vjenčanja Grua i Lusi, minjoni pjevaju svoju verziju pjesme “YMCA” (na svom jeziku), dok je za najavu ovog filma korišćena njihova obrada pjesme “Barbara Ann” grupe Beach Boys (“Banana Song”).