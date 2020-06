Kako zvuče 80-te spakovane u tri minuta

Definicija generacije zavisi od toga u kom se kontekstu razmatra, pa tako imamo porodičnu, školsku, ali i još jednu, malo neodređeniju, koja obuhvata sve one ljude koji žive u isto vrijeme i doživljavaju sve što ono ima da ponudi.

To se u praksi može najlakše definisati nekim pop-kulturnim trendovima i fenomenima, poput muzike, filmova i slično. Ovakve generacije možda su samo proizvod vremena, ali činjenica je da njih povezuje nešto neraskidivo, a to je sjećanje ili, preciznije, nostalgija. Kada vam neko priča o pjesmi koju je obožavao u mladosti, koliko god puta da je čujete, nećete moći i sami da je doživite na identičan način kao on, već će to moći isključivo neko iz njegove „generacije“.

Baš na ovu kartu sjećanja i nostalgije ide “The Hood Internet”, dvojac koji je poznat po različitim muzičkim miksevima. Oni su odlučili da za svaku godinu od 1979. do 1989. naprave po jedan trominutni “mash up” od čak 50 pjesama koje su u to vrijeme bile aktuelne. Izabrali su eru 80-ih godina, jer smatraju da se mnogi ljudi nje najradije sjećaju. Takođe, pojava MTV kanala 1981. promijenila je način na koji doživljavamo muziku i uvela gledanje spotova kao omijenu zabavu mnogih ljudi. Prvi spot pušten na ovoj mreži bio je za pjesmu “Video Killed The Radio Star”, grupe The Buggles, objavljene 1979, i tako su počeli sa tom godinom.

Njih dvojica su i prije toga imala različite mikseve, ali ovo je svakako njihov najoptimističniji i najozbiljniji projekat. Za izbor pjesama preslušavali su razne plejliste, gledali liste omiljenih i najslušanijih pjesama ljudi u to vrijeme i pokušali da potpuno uđu u tu eru kako bi je doživjeli direktno. Nisu sve pjesme najbolje ili najslušanije, ali sve su imale neki uticaj na muziku i efekat na slušaoce ili gledaoce.

Sam proces pravljenja jednog “mash up-a” veoma je dugotrajan i kažu da ne mogu precizno da odrede koliko je sati potrebno za tako nešto, ali ukupno se razvuče na nekoliko mjeseci. Rade na nekoliko njih istovremeno, a trenutno su došli do 1988. godine i čini se da nemaju namjeru da tu stanu. Kažu da su razmišljali da obrade i eru 90-ih godina.

Kao što možete vidjeti, sami klipovi predstavljaju miks i pjesama i spotova, a nekima od njih je čak promijenjen i tempo, kako bi se bolje uklopile sa ostalim djelovima. Nisu ni sve pjesme iste žanrovski, ali su svi miksevi jednako uvjerljivi.