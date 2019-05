Kalifornija proglasila 4. maj za Dan Ratova zvijezda

Zakonodavci u Kaliforniji izglasali su da se 4. maj proglasi Danom “Ratova zvijezda” kao počast “Diznijevom” tematskom parku koji će biti otvoren krajem ovog mjeseca.

Četvrti maj se već godinama nezvanično proslavlja kao dan “Ratova zvijezda” širom svijeta.

To je igra riječi, jer 4. maj na engleskom (may of fourth) zvuči slično kao čuvena fraza iz ovog naučno-fantastičnog serijala “Neka sila bude s tobom” (May the force be with you).

Član skupštine Tom Dali rekao je da je to do sada najveći zabavni park koji bi mogao da donese 14 miliona dolara godišnje za grad Anahajm, prenosi AP.

Ovom odlukom se takođe priznaje decenijski doprinos kompanije “Volt Dizni” unapređenju kvaliteta života ljudi u Kaliforniji i šire.