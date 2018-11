Kanski festival: Bertoluči ostavio neizbrisiv trag

Bernardo Bertoluči, koji je umro u 78. godini, ostavio je neizbrisiv trag u istoriji filma, rekli su zvaničnici Kanskog festivala u saopštenju povodom njegove smrti.

“Bertoluči je bio veliki umjetnik i osoba iznad svake norme koji je pratio italijanski film 20. vijeka i postao njegova vodeća figura”, napisali su Pjer Leskir i Tijeri Fremo, predsjednik, odnosno generalni direktor Kanskog festivala u saopštenju za Frans pres.

Oni su naveli da je Bertoluči imao neprolaznu povezanost s Kanom.

Bertoluči je bio predsjednik žirija Kanskog festivala 1990. On je 2011. dobio prvu počasnu Zlatnu palmu u istoriji festivala.

“Brando, Depardje, Trentinjan, De Niro… ako je Bertoluči snimao sa najvećim i uvećao ih na platnu to je zato što je on sam bio gigant. On će nedostajati sedmoj umjetnosti, umjetnosti kojoj je toliko dao”, ocijenio je francuski ministar kulture Frank Rister preko Tvitera.

Reditelj “Posljednjeg tanga u Parizu” i “Posljednjeg kineskog cara” i “Dvadesetog vijeka” umro je u Rimu.