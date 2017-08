Katarina Radivojević: Volim glumu, ali nisam opčinjena njome

Glumica Katarina Radivojević trenutno boravi u Srbiji gdje snima seriju “Ubice mog oca”. Nezadovoljna se vratila iz Amerike, gdje često boravi zbog posla, ali kaže da je očekuje rad na nekim projektima o kojima ne želi da govori.

Dama koju publika najviše voli kao Zonu iz filma “Zona Zamfirova”, godinama plijeni izgledom, ali ne haje mnogo na komplimente za fizički izgled.

“Mislim da pored toga što se bavim sportom, plesom, jogom, meditacijom, ključna je stvar kada je čovjek ispunjen i zadovoljan sobom. Zadovoljna sam svojim načinom života i time kako sam napravila da budem malo u Americi, malo u Srbiji. U Srbiji radim, u SAD se više borim i orijentisana sam na neke druge pravce. Valjda kada čovjek to ima, jasno se reflektuje na njega i dobro se osjeća”.

Vratili ste se iz Amerike, da li ćemo vas gledati u nekim holivudskim ostvarenjima?

“Ima nekih planova, sada su još izvjesni. Ne želim da to dijelim, obično kada kažem, stvari se izjalove. Moram da kažem da nije bila baš sjajna sezona, za neke uloge koje sam dobila stavili su me na čekanje, neki filmovi su otkazani. Još sam u pripremama i sada čekam”.

Da li pojavio neki muškarac u vašem životu?

“Možda”.

Kada biste se vjenčavali, da li biste to uradili tajno kao što radi većina svjetskih zvijezda ili biste napravili veliku svadbu?

“Naravno da bi bilo tajno, intimno. Niko neće znati, doduše možda sam se već vjenčala, a da vi to niste saznali”.

Neki novi momenti u životu Katarine Radivojević?

“Ne, ovo je bila šala, nisam se udala. Ali to je zaista tako, mislim da sve javne ličnosti imaju želju da to bude samo za njih i najbliže osobe. Znate, sve manje imam želju da budem prisutna u javnosti. Nemam Instagram, Fejsbuk, nemam ništa od društvenih mreža, upravo iz tog razloga što ne želim sa javnošću da dijelim svoju intimu”.

Kako izgleda vaš idealan muškarac?

“Skoro da ne postoji. Znate kako moja mama kaže: ‘Nema nigdje idealno’. Tako da sam počela da mislim da idealan ne postoji”.

Da li vas roditelji prisiljavaju na udaju?

“Ne, imam super roditelje koji su odavno prestali da se miješaju u moj život. Nekako mene moja mama skoro da bodri da ne treba nikada da se udam”.

Kakvi su bili komentari nakon prve sezone serije “Ubice mog oca”?

“Nisam dobila nijedan negativan komentar, baš sam dobila pozitivne kritike u smislu da sam odigrala nešto drugačije. Nekako sam godinama bila prikazivana kao lijepa heroina ili djevojka sa sela. Tako zavodljiva i slatka. Nisam bila paćenica, kako bih rekla ovim našim žargonom. Nekako lik Marije je paćenički jer se bori za svog muškarca svim sredstvima. To dosad nisam igrala, ženu koja gubi svog muškaraca u borbi sa mlađom. Upravo je to meni bio izazov i mislim da je dobro što sam to odigrala, ali i da je nekako publika to od mene priželjkivala”.

Da li ste privatno priželjkivali takve uloge svih ovih godina?

“Nisam mnogo razmišljala. Biću iskrena, volim glumu, ali nisam toliko zaluđena glumom. Ne, nisam imala mnogo želja. Hvala Bogu, sve moje velike želje su se u samom startu moje karijere ispunile. Imala sam mnogo više sreće nego mnogo mojih koleginica s ovih prostora. Veliki uspjeh ‘Zone Zamfirove’, glavne uloge na filmovima, sve moje želje su bile ispunjene na samom početku. Mogu da zamislim sebe u drugim profesijama”.