Kijanu otkrio razlog zašto je prihvatio da nakon 17 godina igra u Matrixu

Prošle godine smo saznali da će se snimati nastavak trilogije Matriks i da će se Kijanu Rivs vratiti kao glavni lik Neo, a Keri-En Mos kao Triniti. Snimanje filma je započelo u februaru ove godine, a sada se očekuje nastavak snimanja, pa je to bio i povod kojim se oglasio i Kijanu.

Po najavi da će se snimati novi film u okviru onoga što je djelovalo kao završena trilogija, na umu mnogih obožavateljaa bilo je pitanje „Zašto?“. Mnogi i dalje nisu sigurni oko toga da li su više srećni što će ponovo vidjeti neke od omiljenih likova ili nervozni oko mogućeg upropašćavanja još jedne franšize. Kijanu, koji je miljenik publike gdje god da se pojavi, otkrio je zbog čega je pristao da se vrati tumačenju Nea 17 godina kasnije.

„Lana Vačovski je napisala sjajan scenario i divnu priču koji su mi se dopali. To je jedini razlog. Rad sa njom je jednostavno nevjerovatan. Sve je bilo posebno, a priča i dalje ima neke značajne pouke i to je nešto što će nam svima prijati“. Keri-En Mos se nadovezala: „Nisam vjerovala da će se to ikad desiti i nisam to planirala. Kada mi je predstavljena ideja, sa svom svojom dubinom, integritetom i umjetničkim značajem, pomislila sam da je u pitanju nevjerovatan dar za mene. Sve to je veoma uzbudljivo“.

Četvrti deo Matriksa trebalo bi da izađe 21. maja 2021. godine, kada ćemo konačno saznati da li je vrijedjelo čekati nastavak i šta je to Lana Vačovski smislila.

Da podsjetimo, trilogija je veoma je popularna iako se prvi dio smatra najboljim. Na njemu su radila braća Vačovski (prije promjene pola), a četvrti dio režira samo Lana. Ne zna se koji će se još likovi pojaviti iz originalne trilogije, niti u kom vremenu je smještena radnja, a na prvi trejler ćemo takođe čekati još neko vrijeme.