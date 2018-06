Ko je zapravo bio čuveni Šćepan Šćekić?

Mnogima je glavna asocijacija na Danila Lazovića uloga Šćepana Šćekića u seriji “Srećni ljudi”. A za njega, to je bila šala na račun njegovog strica Dušana.

Danilo Lazović definitivno nije bio lik koji svoj privatni život servira javnosti, za razliku od svojih političkih stavova, koji će ga kod nekih diskreditovati i kao čovjeka i kao umjetnika. Ipak ga većina pamti po ulogama i gotovo ga identifikuje sa Šćepanom Šćekićem iz “Srećnih ljudi”, Čerčilom iz “Porodičnog blaga”…

Zato nije čudno što se mnogi iznenade kad shvate da su zapravo sve vrijeme imali pogrešnu sliku o Danilu Lazoviću.

Jedan djelić te slike je i priča o tome kako je nastao Šćepan Šćekić.

“Lik Šćepana Šćekića zabava je na zadatu temu mog strica Dušana, svojevrsni omaž njemu. On to apsolutno zaslužuje jer je duhovitiji od mene i veći zabavljač od svega što sam prikazao na malom ekranu. To je više od mentaliteta. U liku Šćepana je dokaz da narod ima neodoljivu potrebu za zabavom”, govorio je svojevremeno Lazović.

Inače je igrao Crnogorce mnogo puta (“Laf u srcu”, “Igmanski marš”, “Odlazak ratnika, povratak maršala”, “Srećni ljudi”), i njegova supruga Branka je sa Cetinja, ali Lazović nije bio Crnogorac.

“Zanimljivo je da svi misle da jeste, pošto ih je odlično glumio. Za Vladiku Danila u “Gorskom vijencu” Ljiljana Blagojević mi je rekla da je prvi i jedini put u teatru vidjela da glumac govori, a cijela sala za njim ponavlja stihove”, prisjetila se njegova najstarija ćerka Jelena u jednom razgovoru za Novosti.

Tad je otkrila i “tajnu Šćepana Šćekića”, vjerovatno najpopularnijeg junaka s Lazovićevog “crnogorskog repertoara”.