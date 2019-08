Kompanija Lego najavila set kockica inspirisanu serijom Prijatelji

Lego, kompanija čuvena po kockama, izbaciće na tržište set inspirisan serijom “Prijatelji”.

Pored figurica Fibi, Rosa, Čendlera, Monike, Rejčel i Džoija, u setu će biti poznati kauč iz kafića “Central Perk” kao i lampa iz uvodne špice.

