Kralj komedije: Preminuo legenda Holivuda Džeri Luis

Kultna ličnost Holivuda, komičar Džeri Luis preminuo je u 91. godini, javljaju strani mediji.

Prema prvim informacijama, preminuo je u svom domu u Las Vegasu u 9.15 časova po lokalnom vremenu.

Comedian Jerry Lewis dies at 91 https://t.co/kFbHtj4pDP pic.twitter.com/lcl9CCsIX6

Džeri Luis, rođen 16. marta 1926. godine, debitovao je na velikom platnu ulogom u filmu “Moja prijateljica Irma” (My friend Irma).

Comedy legend and actor Jerry Lewis has died at 91: https://t.co/CN7noSzAEZ pic.twitter.com/4DHOaXHUjc

— E! News (@enews) August 20, 2017