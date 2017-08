Kraljica hrvatskih sapunica: Godine prolaze, a tome se ne veselim

Jedna od ikona hrvatskog glumišta, Ksenija Pajić, uz svoju bogatu filmsku i pozorišnu karijeru, u posljednjih trinaest godina postala je najveća zvijezda serija hrvatske proizvodnje. Gledali smo u brojnim, poput ‘Ville Marije, ‘Ljubavi u zaleđu’, ‘Ponosu Ratkajevih’, ‘Sve će biti dobro’, ‘Najboljim godinama’,‘Tajnama’, ‘Vatrama ivanjskim’. Kaže da joj sapunice prijaju i da ne obraća pažnju na kolege koje sa podozrenjem gledaju na takve projekte.

Od uloge u ‘Villi Mariji’ do danas prošlo je trinaest godina. Ta sapunica je bila prvi takav projekat u Hrvatskoj, a time i velik izazov. Još uvijek ih rado radite?

“Naravno da ih još uvijek rado snimam. Uvijek ih radim nakon određene pauze. Imala sam pauzu od tri godine pa sad opet radim, tako da mi je to u redu. Vjerovatno bi mi, kad bih radila samo na sapunicama, to bilo previše naporno. Volim da radim i imam argumente zašto to već činim godinama. Radim sa svojim divnim kolegama, partnerima, rediteljima”.

Pogađaju li vas kritike dijela kolega koji sapunice i dramske serije zapravo degradiraju?

“Svako ima pravo na svoje mišljenje, zar ne? Kome se to ne sviđa taj ne radi, onome kome se sviđa, taj radi. Nemam ništa protiv toga da neko ima mišljenje o sapunicama kakvo ima. Naravno da film, televizija i pozoriše svaki imaju svoje posebnosti i zakonitosti, ali na kraju sve to bude moja profesija, sve je to gluma. Svugdje se dobro osjećam, jer svemu pristupam profesionalno. Radim svoj posao najbolje što mogu, ali to nije lako. Ne znam koji su to koji govore protiv rada na sapunicama, ali možda baš ti koji tako govore to ne bi ni mogli, jer je to poprilično zahtjevno”.

Kako održavate mladolikost, vitalnost?

“Dosta šetam i radim. Posao me održava vitalnom”.

Ima li uloge koju ne biste mogli ili željeli odigrati?

“Ne znam što bi to moglo biti? (smijeh) Možda neke drastične stvari, nešto čime recimo može biti ugroženo moje zdravlje ili nešto čime bih povrijedila svoje bližnje”.

Prilično ste tajanstveni kad je o vašem ljubavnom životu riječ ali ste nedavno otkrili da ste godinu dana u srećnoj vezi sa zagrebačkim lijekarom. Čime vas je osvojio?

“Osvojio me svojom duhovitošću, elokvencijom, optimističnim gledanjem na život, svijet i svojom pozitivnom energijom”.

Što danas znate o ljubavi, a niste u dvadesetima?

“Nisam po tom pitanju postala pametnija. (smijeh) Čini mi se da svako doba, bilo da je to dvadeset, trideset, četrdeset ili šezdeset godina, nosi svoje, ali ne mogu reći da drukčije definiše ljubav. Jer ljubav je ljubav, jedna i jedina, univerzalna i uvijek je osjećaj isti. To je nešto lijepo, što nas ispunjava, veseli, jedino što se drukčije ponašamo u ljubavi sa dvadeset, a drukčije u kasnijim životnim dobima. Zato ne razmišljam drugačije o njoj, sada ili prije”.

Živite li svoje najsrećnije i najbolje godine?

“Zadovoljna sam”.

Što je ono najbolje u godinama u kojima ste sada?

“Nekako se osjećam ugodno u svojoj koži, zdravlje me služi, imam posla, Vita (ćerka) mi je super, odrasla je pa imam manje brige. Godine dolaze, a tome se baš ne veselim”.