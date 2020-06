Kristen Stjuart glumiće princezu Dajanu

Život pokojne princeze Dajane još jednom na velikom platnu! Novi film po scenariju Stivena Najta režiraće Pablo Larain, a ulogu Lejdi Di tumačiće buntovna glumica Kristen Stjuart.

Priča koja će se posebno osvrnuti na definitivnu odluku Lejdi Di da raskine brak sa princem Čarlsom ugledaće svjetlost dana 2021. godine.

“Kao mali svi smo čitali bajke. To je ono kad princ upozna princezu, koja mu postane žena i na kraju kraljica”, rekao je Larain za Deadline.

“Veliki je korak kada neko kaže: ne želim da budem kraljica, radije bih da budem to što jesam. To je naopaka bajka. Taj njen postupak oduvijek me je fascinirao. To je suština ovog filma”, dodao je.

Izbor glumice za glavnu ulogu je ono što je posebno intrigantno.

“Gledao sam Kristen u različitim ulogama i ono što je presudilo da je izaberem je snažna i slojevita priroda, kao i moć transformacije, koju kao glumica posjeduje”, rekao je Larain.

“Kristen je dragocjena jer sa lakoćom nosi cijelu dramatičnost priče na kojoj svi zajedno radimo”.

Film se neće baviti Dajaninom smrću, već će pratiti njenu ljubav prema sinovima, kao i radikalnu odluku da napusti kraljevsku porodicu. Ovo je film o borbi jedne žene. O snazi neophodnoj za radikalne uloge i promjene, ali i za suprotstavljanje jednoj kulturi, koja je mit na svjetskom nivou. Sve to čini da priča o Lejdi Di dobije naziv „Spenser“, kako glasi njeno djevojačko prezime.

Život princeze Dajane u ovom filmu neće biti prikazan u potpunosti. Film prati svega tri dana njenog života, ali upravo ona tri dana koja su prerasla u revoluciju. Cilj filma je da prenese jasnu poruku, da je u životu najvažnija borba za osobu kakva želimo da budemo.

To neće biti prvi film o Lejdi Di. Princezu je na velikom platnu 2013. igrala britanska glumica Naomi Vots. O njoj su snimljeni brojni igrani TV filmovi i dokumentarci.