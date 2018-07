Kusturica glumi u Bikovićevom filmu o Kosovu

Emir Kusturica pojaviće se kao glumac u filmu „Balkanska međa“, čiji je producent Miloš Biković.

Biković i njegova producentska kuća „Arhangel studio“ trenutno završava snimanje filma „Balkanska međa“, koji govori o operaciji ruske vojske pri zauzimanju aerodroma Slatina u Prištini. Premijera je planirana za početak iduće godine.

“Juče nam se na snimanju pridružio Emir Kusturica koji će tumačiti jednu malu ulogu. Za mene je to velika čast što je čovjek takvog kalibra došao da svojim prisustvom i učešćem podrži film. I zaista me to mnogo raduje. To pokazuje njegovu veličinu ne samo kao umjetnika nego i kao čovjeka, što se odazvao jednoj mladoj producentskoj kući, mladim kolegama i što nas je podržao. Neizmerno sam mu zbog toga zahvalan”, zjavio je Biković.