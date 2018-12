Laušević: Pisanje mi je neka vrsta olakšanja, biće još knjiga

Posljednjih mjeseci glumac Žarko Laušević briljira u seriji RTS-a “Korijeni”. Reakcija publike najvidljivija je na društvenim mrežama, ali i pored glumačkog talenta zahvaljujući kojem je stekao slavu, Laušević bilježi uspjehe i kao pisac.

Nedavno se na tržištu pojavila njegova druga, biografska knjiga “Sve prođe, pa i doživotna”,a Laušević obećava da će ih biti još.

Koliko ima simbolike u naslovu knjige koju ste upravo objavili “Sve prođe, pa i doživotna”? S obzirom na to da je Vaš prvi roman nosio naziv “Godina prođe, dan nikad”, da li je ta priča zatvorena?

“Ta priča nije zatvorena. Negdje u startu, kada sam pisao, to su moji zatvorski dnevnici i oni su davno završeni i zapisani i ovo što radim posljednjih godina kad imam vremena je neka vrsta montaže tih tekstova i pokušaj izbacivanja nečega što mi je ličilo na prejudiciranje nečega što se stvarno desilo. U startu je to bilo zamišljeno da bude u nekih šest knjiga, ali biće u četiri. Ostaje jedan deo koji će se ticati moje Amerike i tih posljednjih, nekih 15 godina. Biće neka vrsta tetralogije, četiri knjige te zatvorske hronike”.

Šta Vam je najveći izazov kada na papir stavljate najličnije iskustvo?

“Jadan papir. (Smijeh) Teško je o tome misliti. Vodim dnevnik od kada sam dijete bio. Naš profesor Minja Dedić insistirao je da studenti uz studiranje glume vode svoje lična promišljanja o životu. Ispostavilo se da je u zatvoru to bio nastavak rutine, tako da mi to nije bila obaveza. Tokom jednog dijela dana sam gledao malo više u sebe, to je bila neka vrsta olakšanja, ventila. Meni nikad u životu nije bilo dosadno, to i svojoj djeci pokušavam da objasnim. Uvijek mi je bilo zanimljivo, neki zanatski posao, slikarski, stolarski. Sve to doprinosilo je, čak i do jednog apsurda, da mi dan u zatvoru bude i kratak”.

Pohvalila Vas je Vida Ognjenović, u uvodu za knjigu kaže kako je svaka rečenica oslobođena svih viškova i kako je jedina važna emocija sažeta u toj rečenici ostala. Ko su Vam uzori za pisanje kako ste to izgradili taj stil?

“Ja sam se malo bavio slikanjem u životu. Imao sam dva profesora, obojica su Cetinjani, Milo Božović i Milo Pavlović. Učili su me slikanju i crtanju. I tu je bio postupak koji je meni značio i mene je odredio kasnije u životu. Kažu, uzmeš olovku, ispred je papir i nemoj da skidaš olovku sa papira, vuci tu liniju, vuci tu liniju, sve dok ne dođeš do konture koju želiš da postigneš. I prepoznaćeš je u jednom trenutku. Sigurno ćeš doći do te linije, samo nemoj nikad da podižeš olovku sa papira. Taj postupak mi je pomogao kasnije u životu i uspio sam slučajno da ga nekako prenesem na glumu. Tako da mi je sistem koji sam primjenjivao u glumi bio beskrajna ponavljanja i treninge gdje – pokušaću na ovu stranu, na onu stranu, uradiću 1.000 pogrešnih poteza, dok ne pronađem onaj najbolji. To se, na sličan način, desilo i sa pisanjem, odbacivanjem pogrešnih riječi, odbacivanjem viška riječi, da bi se stiglo do te neke forme koja možda nije najbolja, uvijek, može bolje, ali do forme koja je pristojna”-