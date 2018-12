Lena Kovačević: Ne pjevam za široke narodne mase, moja muzika je posebna

Pop-džez pjevačica Lena Kovačević ne krije sreću što je u godini na izmaku njen singl “Kafe, kafe” osvojio region. Balada se sluša ne samo kod nas, već i u pojedinim evropskim zemljama.

“Fantastično je to što se francuska verzija pesme “Kafe” pušta na francuskim i austrijskim stanicama sa nacionalnom frekvencijom. Ako pričamo o snovima, eto, to stvarno nisam očekivala. Kada sam snimala tu pjesmu, nisam razmišljala kako će biti prihvaćena, jer ja ne funkcionišem na taj način. Ali u ovu pjesmu sam se stvarno zaljubila i osjetila leptiriće u stomaku. Tako da od sada sam odlučila da više ništa ne snimim ako se u to smrtno ne zaljubim, baš kao u tu numeru”, rekla je Lena i priznala da, kada nastupa, taj hit otpjeva više puta.

“Kafe” je na muziku Darka Dimitrova pisala pop pjevačica Emina Jahović.

Kovačevićeva ne isključuje mogućnost ponovne saradnje sa lijepom Novopazarkom.

“Saradnja sa Eminom… Nikad se ne zna, zašto da ne? (smijeh) Nas dvije smo imale izuzetno uspješnu saradnju za “Kafe” i, definitivno, ona je jedan izvrstan tekstopisac i talentovana žena. Tako se pokazalo jer je ona lako i brzo razumjela šta treba da napiše i kakav je moj senzibilitet. I hvala joj na tome. Uradile smo divan posao”.

Lena neće pjevati za Novu godinu kao većina kolega

“Još uvijek je sve neizvjesno, ali uglavnom za Novu godinu ne pjevam. Iskreno govoreći, Nova godina nije tipičan dan za moju muziku. To što mi radimo specifično je za neku široku narodnu masu. To nije nešto što ja radim po svaku cijenu”, zaključuje Lena.