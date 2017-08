Lena Kovačević: Nikada nisam poželjela da budem pisac kao moj otac

Lena Kovačević je jedan od najboljih vokala na prostorima ex YU. Završilaje srednju muzičku školu u Beogradu, odsjek za klavir. Diplomirala je džez pjevanje na Muzičkom konzervatorijumu u Amsterdamu 2006. godine. Sarađivala je sa mnogim eminentnim domaćim i stranim umjetnicima, sa kojima je nastupala na značajnim muzičkim događajima. Iza nje su i međunarodni uspjesi na polju muzike, žiriranje u jednom muzičkom takmičenju, ali nikada nijedan skandal.

Lena je kantautorka, umjetnost je njen život, i kaže da nikada nije poželjela da postane pisac, poput svog oca Dušana.

“Osim muzike, nisam nikada maštala ni o jednoj drugoj profesiji. Možda sam kao dijete jedino želela da imam svoju turističku agenciju ili cvjećaru, ali šalu na stranu, zaista, o tome da budem pisac nisam nikada čeznula. Pisanje muzike je nešto što me veoma privlači, kao i pisanje tekstova, i to je ono što bih sve više voljela da radim. Singl koji je nedavno izašao „Zauvekˮ, u izdanju „Magic Records-aˮ, moja je kompozicija i drago mi je što je jedna od najemitovanijih pjesama na radiju. To je pravi „vjetar u leđaˮ za dalje pjesme koje nas čekaju”, kaže lijepa umjetnica.

Ona smatra da dolaze bolja vremena za kvalitetnu muziku.

“Vjerujem da će tehnologija napredovati nevjerovatno, da ćemo mi danas biti sasvim démodé i da će ona bitno uticati na kulturu, ali da će neke buduće generacije, možda, imati više poštovanja prema tradiciji. Može doći i do velikog obrta ‒ da Johan Sebastijan Bah postane hit u kućama koje danas ne poznaju njegovu muziku. Uzbudljivo je što o budućnosti, zapravo, ništa ne znamo. Ovo je samo moja mašta, ali nekako pretpostavljam da sve mora da dođe do neke granice usijanja, pa tako i ovsj kič i promiskuitet u kulturi kog smo svjedoci danas”, kaže Lena.