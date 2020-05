Lidija Vukićević: Serija Južni vjetar je bolesna

Lidija Vukićević proslavila se u hit seriji “Bolji život” i u nekoliko navrata istakla da joj je neizmjerno drago što se ona i danas prikazuje.

Od honorara je kupila kuću, a trenutno je veoma tražena u Makedoniji gdje je prihvatila da bude prvakinja teatra.

Osvrnula se i na “Južni vjetar” i objasnila da nije gledala ni seriju ni film, ali i da ne razumije ljude koji gledaju toliku količinu nasilja.

“Nisam gledala ni seriju, ni film, niti planiram. Meni je ta serija toliko bolesna i uopšte ne razumijem ljude zašto žele da gledaju toliko nasilje i sve te prenaglašene scene. Pa to nije serija koju može da gleda cijela porodica. Zamislite da scene pune krvi i nasilja gledaju mala djeca, to nema smisla. Moja djeca mi govore kako je to sve normalno, oni obožavaju seriju, a ja to stvarno ne mogu da gledam.” rekla je ona za “Alo”.