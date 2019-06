Made in New York Jazz Festival od 14. juna

Još samo nekoliko dana do početka četvrtog Made in New York Jazz Festivala Montenegro 2019.

Festival će se održati 14. juna na otvorenoj sceni SYNCHRO u nautičkom naselju Porto Montenegro u Tivtu i 16. juna u atrijumu “The Capital Plaza” u Podgorici, oba sa početkom u 21h.

U okviru kompleksa Porto Montenegro, na platou ispred Hipotekarne banke, 13. juna u 20h, održaće se “Street Jam Session” koji će voditi Sara Jovović sa svojim jazz prijateljima. Sara je student prestižnog Berklee College of Music u Bostonu, SAD.

U Podgorici, 15. juna u 21h, u Ethno Jazz Club-u “Sejdefa”, koncertnim nastupom predstaviće se Jelena Jovović & Jazz Junction. Promovisaće svoj prvijenac, album ,,Heartbeat” i time upotpuniti programski sadržaj festivala.

Tokom dva dana festivala nastupiće neka od najvećih imena svjetske jazz scene: Bill Evans – sax, trostruki vlasnik prestižne Gremi nagrade, Lenny White – bubnjevi, vokalne solistkinje Polly Gibbons i Charenee Wade, Ameen Saleem – bas, Axel Tosca Laugart – klavir/klavijature, Hermine Deurloo – usna harmonika i umjetnički direktor Made in New York Jazz Competition INC Yaacov Mayman – sax/ewi.

Na sceni će im se pridružiti regionalni, ali i domaći jazz muzičari: Vladimir Maraš – klavir/klavijature, Vasil Hadžimanov – klavir/klavijature, Vladimir Krnetić – truba, Milorad Šule Jovović – gitara i Pippo Corvino – gitara.

U nedjelju, 16. juna u 12h u Hard Rock Cafe-u biće organizovan “Jazz Session with Jazz Masters” za učenike srednjih muzičkih škola, studente Muzičke akademije i sve zainteresovane, na kome će učesnici održati kratka predavanja i odgovarati na pitanja posjetilaca. Posebno je značajno što će učenici jazz odsjeka muzičke škole “Vasa Pavić” profesora Šula Jovovića svojim nastupom otvoriti koncert u Podgorici.

Ulaznice za Made in New York Jazz Festival, Montenegro 2019 u prodaji su u Tivtu (Yacht Club recepcija / Porto Montenegro i TO Tivat – Centar biro), kao i u Podgorici (Ethno Jazz Club Sejdefa i Hard Rock Cafe). Cijena pojedinačne ulaznice iznosi 15 eur.

Cijena ulaznice za nastup Jelene Jovović i Jazz Junction-a u jazz club-u “Sejdefa” u Podgorici iznosi 5€ i može se kupiti isključivo u pomenutom klubu. Informacije možete dobiti na broj telefona 069013131.

Strateški partner festivala i u naredne tri godine je “The Capital Plaza”, a Partneri festivala su: Ministarstvo kulture Crne Gore, Adriatic Marinas / Porto Montenegro, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Hipotekarna banka, Ambasada SAD u Crnoj Gori, Glavni grad Podgorica / Sekretarijat za kulturu i sport, Turistička organizacija Tivat, PAM CG, CGES i hotel Centre Ville.

Prijatelji festivala su: Yamaha/Eurounit, Hard Rock Cafe i Ethno Jazz Club “Sejdefa”. Zvanično vozilo festivala je Renault.