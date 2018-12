Maraja Keri od božićne pjesme svake godine zaradi pravo malo bogatstvo

Osim darivanja i ukrasa, sastavni dio božićne atmosfere obavezno čine i pjesme koje su obilježile decembar.

Kada na radiju krene božićni hit “All I Want For Christmas” američke pjevačice Maraje Keri, znamo da je počeo i najljepši mjesec u godini.

I dok mi uljepšavamo atmosferu divnim božićnim pjesmama, njihovi autori itekako zarađuju.

Tako je Maraja samo ove godine na pomenutoj pjesmi zaradila visokih 625. 314 funti, a tome treba dodati još i njene nastupe na kojima izvodi svoje božićne pjesme.

Ipak, nije ona jedina koja bogatstvo zarađuje, tako se na prvom mjestu nalazi engleska grupa Slade koja je sa svojim hitom “Merry Xmas Everybody” ove godine zaradila 500. 000 funti.

Slijedi pjesma “Fairytale of New York” irskog rok sastava The Pogues, dok je na trećem mjestu Maraja sa svojim božićnim klasikom.

Nakon nje slijede “White Christimas” Binga Krozbija sa zarađenih 328. 000 funti, “Last Christmas” grupe Wham! sa 300. 000 funti, potom Pol Mekartni sa pjesmom “Wonderful Christmas time” koja je zaradila 260. 000 funti i “Mistletoe and Wine” Klifa Ričarda sa zarađenih 100.000 funti.