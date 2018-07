Maroš: Imamo civilizacijski veo koji moramo iskoristiti

Radeći emisije Zapis i Jutro iz gradova na Televiziji Crne Gore, novinar Miomir Maroš, obišao je cijelu Crnu Goru. Kroz njegove emisije prošli su brojni poznati, ali i oni “obični” ljudi koji iz raznih krajeva naše zemlje.

Kroz njihove priče, Maroš je dočarao crnogorski mentalitet, ljepote i neobičnosti Crne Gore zbog čega ističe da nam je država “fascinantna geografski i mentalitetski”.

“Crna Gora je najljepši kontrast na malom prostoru i nijedna zemlja me nije oduševila kao moja. Nedavno sam bio u Dalmaciji gdje mi je bilo prelijepo. Ipak, nakon desetak dana sam u sebi ponavljao “hoću kući”. Možda upravo zbog toga što je Crna Gora fascinantna geografski i mentalitetski, nijesam nikad razmišljao da je napustim. Mada je prvi razlog što živim baš ovdje vrlo ličan. Jedinstveni, harmonični kontrast prirodnih ljepota u kojem žive vrlo različiti ljudi sa neuobičajenom prodornošću i ljudskom toplinom, to je naša zemlja. Imamo civilizacijski veo koji moramo još bolje iskoristiti za sopstveno napredovanje i valorizaciju kod turista. Imamo i dosta toga lošega. Čini mi se da nas je pokvarilo novo vrijeme i trendovi. Prestali smo da doživljavamo neke vrijednosti kao svete, a to nije dobro i nije zdravo. Generalno smo postali divlji, naročito u većim gradovima. Tako ne možemo daleko stići”, kazao je Maroš za Graciju.