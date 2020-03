Megan Markl nude pet miliona za pet sekundi u seriji koja ju je proslavila

Megan Markl mogla bi da se vrati u seriju koja ju je proslavila, “Suits” (“Odijela”) i da za to dobije honorar od pet miliona dolara. List Mirror piše da njemačka kozmetička firma Biotulin nudi vojvotkinji od Saseksa pet miliona dolara za pet sekundi novog pojavljivanja u seriji s njihovim proizvodom.

Att. Steve Burke: We are again offering you 5 million $ for a 5 sec. appearance of Meghan Markle with our biological Botox gel BIOTULIN in your TV series “Suits”.

Pls. check our offer with her agent.#biotulin @NBCUniversal #stephenbburke @nbc @nbcnews

— Biotulin (@Biotulin) March 2, 2020