Menson ima novi horor spot u kojem igra Džoni Dep

Merilina Mensona je kombinacija njegove nespretnosti i nesrećnog slučaja odvojila od scene, ali iskusni šok roker zna kako da popuni vrijeme koje provodi na kućnom oporavku. Objavio je spot za svoj novi singl “Say10” i svi komentari na njega se mogu sažeti u “dobri, stari Menson”.

Pjesma “Say10” je skinuta sa njegovog nedavno objavljenog albuma “Heaven Upside Down”, a ako imate i najmanju nedoumicu da li je to u njenom naslovu igra riječi ili ne, tu je stih “You say God, and I say Say10” da vam je odmah riješi.

Ovu repliku Menson u spotu razmjenjuje sa još jednim licem dovoljno poznatim da ga ni razmazani corpse paint ne može sakriti. U pitanju je Mensonov dugogodišni prijatelj, i sam muzičar, iako ga bolje šira publika bolje poznaje kao glumca – Džoni Dep.

Tu su i ruke koje pokušavaju da se probiju kroz zavjese, djevojke koje se dodiruju bez zadrške i mnogo drugih elemenata koji su, baš poput ritma i teme pjesme, Mensonovo prepoznatljivo obilježje.

“Nakon što su baloni splasnuli i progutani u lokvama bljuvotine i idealizma”, napisao je Menson prilikom objave videa, “ne tražite simpatije od mene. Ja sam ovdje da budem sve ono za šta sam optužen da nisam. I da budem okrivljen za ono što ste vi napravili od mene. Pucnji koje ćete čuti su iz usta prerušenih u pištolj. Ne zovite ovo umjetnošću. Ovo je tvrda kita u sobi punoj vampira i muzike, čovječe. Muzika je moja smrdljiva krv na vašim licima.”