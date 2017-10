Milion ljudi posjetilo putujuću izložbu posvećenu Bouviju

Putujuća izložba posvećena legendarnom britanskom muzičaru Dejvidu Bouviju biće naredne godine predstavljena u muzeju Bruklin u Njujorku, prenio je list Njujork tajms.

Izložba u tom muzeju biće održana od 2. marta do 15. jula 2018. Muzej će pored stalne postavke, izložiti još nekoliko muzičkih paritura i rukom napisane bilješke slavnog muzičara.

Putujuću izložbu posvećenu Bouviju posjetilo je više od milion ljudi od njenog početka u Londonu 2013. godine.

Retrospektiva “David Bowie Is” sadrži fotografije, video snimke, tekstove, kostime i druge predmete muzičke zvijezde. To je inače jedina zvanična, njemu posvećena izložba.

Izložbu je u Londonu vidjelo 312.000 ljudi, u Torontu 146.500, Sao Paulu 80.000, Berlinu 151.000 i Čikagu 193.000 ljudi, saopštio je ranije londonski muzej Viktorija i Albert odakle je počela izložba.

To je prvi put da je taj muzej posvetio izložbu jednoj rok zvijezdi. Jedan od kustosa londonskog muzeja Viktorija Broaks izjavila je da “Bouvi nije obićna rok zvijezda, jer je ušao u svaku oblast kulture”.

Bouvi je preminuo 10. januara 2016. od raka jetre. Svoj posljednji album “Black Star” izdao je dva dana prije smrti, 8. januara na svoj 69. rođendan.

Kultni muzičar je poznat po mijenjaju imidža i stila. Njegov album “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” iz 1972. godine ustoličio ga je u veliku britansku i svjetsku muzičku zvijezdu.

Muzičar je inspiraciju za lik Zigija Stardasta našao u stvarnoj ličnosti, britanskom rokenrol pjevaču Vinsu Tejloru koji je poslije nervnog sloma počeo da vjeruje za sebe da je prelazno biće između vanzemaljca i Boga.

Bouvi, čije je pravo ime Dejvid Robert Hejvord-Džouns, objavio je nekolko desetina albuma, među kojima su najpoznatiji “Space Odity” (1969), “Heroes” (1977), “Scary Monsters and Super creeps” (1980), “Let’s Dance” (1983), “Never Let me Down” (1987) i “Tin Machine” (1990).

Glumio je mnogim filmovima, a najzapaženija uloga mu je u horor filmu “The Hunger” (1983) reditelja Tonija Skota, u kojem su igrale i Katrin Denev i Suzan Sarandon.