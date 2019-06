Moćna Helena Hauff i Eelke Kleijn predvode nova pojačanja No sleep bine Sea Dance festivala

Udarnom line upu techno titana koji od 30. avgusta do 01. septembra donosi najveći elektronski spektakl na Jadran i već ranije najavljenim Sven Vathu, Richie Hawtinu, Reconditu, Gaiseru, svojim premijernim nastupom na kultnoj No Sleep bini Sea Dance festivala, pridružiće se ultimativni tehno hedlajner vodećih festivala i liderka njemačke elektronske scene Helena Hauff.

Rezidenta njemačkog kluba Golden Pudle i osnivača lejbla Return to Disorder, mediji nazivaju najboljom pojavom iz Hamburga koja se desila muzici poslije Bitlsa. Njen Essential miks za BBC proglašen je najboljim u 2017. godini, a ova godina zasigurno će ostati upamćena po furioznom nastupu na Time Warp-u rame uz rame sa Ninom Kraviz koja je prošle godine priredila istorijski nastup uz izlazak sunca na prepunoj plaži Buljarica.

Sa njom na No Sleep binu stiže i renomirana holandska zvijezda Eelke Kleijn, multitalentovani producent i moderni kompozitor koji je zavrijedio hvale renomiranih svjetskih izvođača poput Fatboy Slima, Pete Tonga, Loco Dice, Rudimentala i brojnih drugih.

No Sleep ekipi na Sea Dance festivalu pridružiće se miljenica domaće i svjetske publike Tijana T. Jedan od rezidenata EXIT festivala među brojne nastupe širom planete, upisala je i one u kultnim klubovima “Berghain”, “Space Ibiza”, “Fabric”, “Fuse”, “Concrete” i desetinama drugih. Pored nje, stiže i veliki doajen regionalne scene sa više od 200 izdanja za svjetske labele Marko Nastić, koji će ove godine zavrtjeti na No Sleep bini.

Snagu domaće i regionalne scene pokazaće i brojni drugi kao što je osnivač kultne izdavačke kuće “Laus” i dubrovačka legenda svjetskih razmjera Haris, mostarski house mag Mili Sefić, progressive maestro iz Koprivnice Kraundler, tuzlanski majstori miksa Vanyanoi Facho, čiji će domaćin u Crnoj Gori biti beogradski veteran Popi Divine, te neki od najistaknutijih crnogorskih producenata i disk džojeka Audiostorm, Mr. Lekka, Rayo i Double Needle Project.

U posljednjih šest godina otkako je počela da dominira za miks-pultom, Helena Hauff postala je sinonim za snažni, neogotički imperativ u technu, isporučujući žive i intenzivne DJ setove koji se savršeno uklapaju između energije acid-housea i industrijske oštrine. Diva u crnom može izgledati mračno i kreirati oštar zvuk, ali istančan ukus i beskompromisan pristup muzici kroz balans stare i nove škole rađaju besprekorne trake zasnovane na principu užitka i radosti. Naslovi poput ‘Fag Butts in the Fire Bucket’ i ‘Hyper-Intelligent Genetically Enriched Cyborg’ svojevrsni su miks uzvišenog i zabavnog što uvijek rezultira moćnim rejvom.

Cijenjeni roterdamski DJ Eelke Kleijn skrenuo je pažnju javnosti izvrsnim filmskim kompozicijama među kojima se izdvajuju soundtrackovi za holivudske blokbastere ‘Rush’, ‘Parker’ i ‘This Means War’, kao i pjesma za slavnu glumicu Jennifer Lawrence ‘The Hanging Tree’ iz franšize “Igre gladi”. U mainstream je uplivao nakon saradnje sa Johnom Legendom, a vrhunski remiksi koje je uradio za njega, Penduluma i Jamesa Newtona Howarda svjedoče o sposobnosti da dopre do šire publike bez odstupanja od svojih osnovnih vrijednosti.

Tijana T stekla je svjetsku popularnost zahvaljujući energičnim DJ miksovima, harizmi i briljantskim tekstovima za muzičke magazine. Osim što je imala priliku da pušta muziku u nekim od najprestižnijih svjetskih klubova poput Spacea na Ibici ili Elysee Montmartre u Parizu, Tijana se može pohvaliti saradnjom sa poznatim njujorškim producentom Abe Duqueom. Ovaj spektakularni duo zaljuljao je plesne podijume širom svijeta, a objavili su i nekoliko popularnih vinil izdanja.

Marko Nastić je globalno prepoznat kao jedan od najboljih DJ umjetnika sa prostora Jugoistočne Evrope. Jedan je od utemeljitelja najživlje klupske scene na Balkanu, upravo one o kojoj su pisali vodeći muzički mediji poput Mixmaga, The Facea, DJa and NME-a. U karijeru dugoj dvije decenije, Marko je upisao 200 izdanja uključujući remikse i co produkcije. Najpoznatiji je po svojim 3 desk setovima koji su mu omogućili da obilazi zemljinu kuglu i postane rezident velikih festivala, kao što je EXIT.

Ovogodišnji Sea Dance festival od petka, 30. avgusta, do nedjelje, 1. septembra, ugostiće neke od najvećih svjetskih muzičkih zvijezdi koje predvodi najuspješniji muzički producent 21. vijeka i jedan od najtraženijih muzičkih izvođača na svijetu David Guetta. Skriveni biser jadranske obale, plaža Buljarica u Budvi, ugostiće i autore najvećih svjetskih hitova Robina Shulza, Ofenbach, Disciples. Na tirkizni beskraj budvanske plaže Buljarica dolaze i Exitova spektakularna Dance Arene i njena udarna imena Sven Väth, Richie Hawtin, Recondite, Gaiser, te cijela plejada vodećih regionalnih i domaćih izvođača koju predvode Darko Rundek, Senidah, Fox, Surreal, Kukus i mnogi drugi.

Počela omiljena akcija Sea Dance fanova 3+1

Sea Dance je pokrenuo akciju pod nazivom “3+1”, tokom koje uz kupljene tri ulaznice za Sea Dance, fanovi festivala četvrtu dobijaju na poklon. S obzirom na popularnost akcije očekuje se da će predviđeni kontigent planuti u vrlo kratkom roku! Ulaznice po promotivnoj cijeni od 29.99 eura, sa čak 40% popusta u odnosu na finalnu cijenu, mogu se nabaviti posredstvom Gigstix prodajne mreže, na 54 prodajna mjesta u 23 grada Crne Gore. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance Festivala www.seadancefestival.me. Na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smještaj i prevoz.