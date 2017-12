Jovanka Broz željela da se ispovijedi Amfilohiju

Scenarista i reditelj Milan Šarac ovih dana potpisuje monodramu-ispovijest „Ja, Jovanka Broz“ koja je uveliko u pripremi i koja će, kako smatra, izazvati šok u javnosti i osvijetliti zatamnjene dijelove jugoslovenske istorije.

Ulogu Jovanke igraće glumica Snežana Savić jer, prema riječima Šarca, ona „po svemu, a posebno po moralnom načelu, ali i fizičkoj sličnosti sa prvom damom Jugoslavije, zaslužila tu ulogu.

Lajtmotiv monodrame je želja i oporuka nekadašnje prve dame velike Jugoslavije, gotovo zavjetna ispovijest data nekoliko mjeseci pred smrt.

Šarac je za otkrio nekoliko ekskluzivnih detalja. On kaže da mu je Jovanka ispričala da je govorila Titu da preda preostale kosti Draže Mihajlovića njegovoj porodici.

„Neka ih njegova porodica sahrani gdje želi. Uvijek sam to govorila, ne samo kad se oko toga u narodu komešalo, ubjeđivala sam ga da je to najbolje rješenje. Nisam, nažalost, uspjela da ga ubijedim“, rekla mu je Jovanka.

J0vanka je Šarcu otkrila i detalje iz vremena kada je počeo „neviđeni atak“ da je odvoje od Tita.

„Došla sam u rezidenciju, a Tita nema. Nestao. Gdje je? Niko ni riječ da kaže. Nije ga bilo 13 dana. Bila sam u šoku. Nisam mogla nikome da kažem, mislim na svjetsku javnost, niti da ga sama tražim. Zamislite, države bez šefa države. Nestao čovjek u po’ bijela dana. Kad su ga vratili, nije to bio onaj moj Tito. To je bio prvi dan našeg konačnog razdvajanja. Gdje je bio? Ko ga je kidnapovao? Ispričala sam to samo Radu Čečuru, mom šefu obezbjeđenja, pukovniku policije“, priznala je Jovanka.

Monodrama otkriva da se Titova udovica nikada nije odrekla svoje pravoslavne vjere bez obzira na režim u čijem je korijenu bio ateizam. Šarac svjedoči da je od njega Jovanka tražila da se sretne, zapravo da je posjeti mitropolit Amfilohije. To se i dogodilo, o čemu je svjedočio i mitropolit crnogorsko-primorski.

Šarac navodi i da nije znao koji je bio epilog razgovora Jovanke i mitropolita, ali kaže da je Amfilohije kao najveću želju imao to da održi opelo na mjestu gdje su položene Dražine kosti.

„Da li mu je Jovanka nešto rekla, ja ne znam, ali je mene zavjetovala da joj on služi opelo kada dođe trenutak njenog odlaska u vječnost. Mitropolit nije bio tada u Srbiji, ali je nekoliko dana po Jovankinoj sahrani služio pomen u Kući cvijeća“, rekao je Šarac.

Iz obimnog materijala koji nije ušao u scenario, Šarac je za izdvojio i prizor iz vremena kada je Haški tribunal sudio Slobodanu Miloševiću. Šarac priča da je Jovanka veoma uvažavala porodicu Milošević.

„Jovanka je u jednom trenutku, potpuno spontano, kazala: ‘Moj Milane, vidiš kako govore neistinu da se Miloševićev otac ubio. Da se objesio. Nije to istina, Milane. Njega su ubili jer je bio ruski čovjek. Volio je Rusiju. Zato su ga ubili’“.