Morikone negirao da je Tarantina nazivao kretenom

Čuveni kompozitor Enio Morikone, koji je 2016. dobio Oskara za najbolju filmsku muziku za “Podlih osam” Kventina Tarantina, demantovao je da je kritikovao tog američkog reditelja u intervjuu njemačkom Plejboju, i najavio da će podnijeti tužbu protiv tog magazina, prenosi N1.

Prethodno je njemačko izdanje Plejboja objavilo intervju za tim kompozitorom u kojem je on navodno rekao da je Tarantino “kreten” jer filmove pravi tako što krade od drugih i zatim to spaja u svoja ostvarenja, nazivajući ih smećem. On je u tom intervju navodnom loše govorio i o Oskaru.

Morikone je na svojoj Fejsbuk stranici sinoć naveo da nikada nije davao negativne kritike Američke filmske akademije, niti o Tarantinu koga smatra “velikim rediteljem”.

“Njegove filmove svakako ne smatram smećem. Naložio sam advokatu u Italiji da pokrene tužbu”, kazao je.

Morikone je naveo i da veoma voli da radi sa Tarantinom i da ga smatra hrabrim i velikom ličnošću.

“Zahvaljujući našoj saradnji, dobio sam Oskara, što je svakako jedno od najvećih priznanja u moj karijeri”, dodao je kompozitor.