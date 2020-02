Najbolje reklame koje će biti emitovane na Super boulu

U noći između nedjelje i ponedjeljka fanove sporta širom svijeta očekuje prenos 54. po redu Super boula (Super Bowl LIV). Pošto je u pitanju jedan od najgledanijih televizijskih programa, mnogi su spremili nove reklame i trejlere.

Pored toga što ćemo vidjeti duel Kanzas siti Čifsa i San Francisko Fortinajnersa, nastupe Šakire i Dženifer Lopez, očekuju se i mnoge zanimljive reklame. Dobra stvar za one koji nisu ljubitelji američkog fudbala je da su neke od njih već dostupne na YouTube-u. U nastavku možete vidjeti neke od najzanimljivijih.

Amazon

Amazon promoviše svog digitalnog asistenta pod nazivom Alexa, na kog su se mnogi navikli i to toliko da ne znaju šta su radili prije njega. Ova reklama postavlja baš to pitanje i kroz niz flešbekova pokazuje kako su ljudi morali sami da se pobrinu za neke sitnice, što sada ne moraju.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Sunđer Bob se vraća na veliki ekran i definitivno nas očekuje velika zabava. U ovom oglasu spominje se baš koliko su skupi oglasi i potom u manje od 30 sekundi prepričava radnja cijelog filma. Naravno, nismo doslovce saznali šta će se desiti, ali znamo da gostuju Snup Dog i Kijanu Rivs.

Audi

Da li vam je konačno iz glave izašala omiljena pjesma vaše djece, sada već kultna Let It Go iz animiranog hita Frozen? Žalimo slučaj, sada ponovo nećete moći da prestanete da je pjevušite, baš kao što to u najnovijoj reklami za Audi čini Mejzi Vilijams.

Pringles

Čuveni brend čipsa iskoristio je priliku da pomoću likova iz popularne animirane serije Rick & Morty promoviše svoju novu ideju. Imajući u vidu koliki je uticaj imalo pominjanje sečuan sosa u ovoj seriji na popularnost McDonalds’a, ovo uopšte nije loš potez.

Squarespace

Koji je bolji način za promociju gradića Vinona u Minesoti osim da Vinona Rajder napravi sajt o njemu? U ovoj šarmantnoj reklami baš se to dešava, a iako jednom policajcu to djeluje čudno na tren, na kraju ipak prihvata njeno djetinje objašnjenje.

Budweiser

Reklame o pivu obično se fokusiraju na obične ljude koji rade obične stvari, kako bi se gledaoci poistovjetili sa njima. Budweiser se opredijelio da prikaže koje su to izvanredne stvari koji obični ljudi mogu da urade.

Hyundai

Možda gledaocima sa našeg prostora neće biti toliko interesantno da gledaju ismijavanje bostonskog naglaska, ali uz upečatljivu ekipu koju čine Džon Krasinski, Kris Evans i Rejčel Drač nema greške. Još kada se auto sam parkira, milina!