Naš plamen se nikada neće ugasiti

NO NAME UZ PJESMU ZAUVIJEK MOJA NA OKUPU NAKON 12 GODINA, ČLANOVI GRUPE ZA DN:

Globalna pandemija korona virusa na svjetskom nivou žestoko je uzdrmala muzičku scenu. Usljed zabrane nastupa muzičari su prinuđeni da odlože instrumente, nadajući se da će brzo stići ljepši dani kako bi mogli da nastave tamo gdje su stali, oči u oči sa publikom, radeći ono čemu su posvetili život.

Ipak, zahvaljujući tehnološkim dostignućima, za razliku od aktera mnogih profesija koje su potpuno utihnule, muzičari su u skladu sa mogućnostima u prilici da održavaju formu, organizuju onlajn svirke, uključenja uživo, improvizuju, stvaraju, pritom onima koji ih prate i vole daruju poneki minut razonode i uživanja u inače prilično tmurnoj svakodnevici.

Taj potez povukli su mnogi crnogorski muzičari, ali bez trunke dileme najjače je odjeknulo nedavno ponovno okupljanje grupe No name, 12 godina nakon što su, zasad, spustili zavjesu na svoje muzičko poglavlje.

Marko Prentić, Danijel Alibabić, Marko Perić, Bane Nedović, Bojan Jovović i Dragoljub Gaga Purlija rijetki su kojima je pošlo za rukom da iz nemilih okolnosti izvuku i nešto dobro, a zahvalnost duguju vanvremenskoj pjesmi “Zauvijek moja”, kojom su 2005. godine predstavljali tadašnju državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru na Eurosongu u Kijevu i osvojili zapaženo sedmo mjesto sa 137 bodova.

Da jedno od najljepših ljubavnih obećanja, kako je Perić svojevremeno opisao sada već legendarnu numeru, 15 godina nakon što su ga Slaven Knezović (muzika) i Milan Perić (tekst) stvorili i dalje ne blijedi, dokazala je reakcija publike, koja je s osmijehom dočekala snimak na kom članovi grupe u pojedinačnim studijima, a na istom ekranu, nakon toliko godina sa debitantskim žarom pjevaju svojoj Crnoj Gori, sada u teškom trenutku.

Sličnih ideja bilo je i ranije. Ipak, kako na početku razgovora za Dnevne novine objašnjava Alibabić, sada je previše toga ukazivalo da je pravo vrijeme za povratak, a ti znakovi se nisu smjeli ignorisati.

“No name za nas nikada nije bila završena priča. Ljudi koji nas vole i pjesma koju smo otpjevali nakon toliko godina ne dozvoljavaju nam da drugačije razmišljamo. Situacija je mnoge natjerala da rade u kući i brojni umjetnici, voleći svoj posao i ono zbog čega se smatraju živim, na isti su način nastavili da normalno žive. Za nas je ovo više od toga. Ovo je naš novi rođendan, a imamo dosta datuma koje slavimo i živimo iznova.

Samo nekoliko dana prije našeg ponovnog okupljanja slavili smo 15 godina otkad smo snimili spot za ‘Zauvijek moja’, našu i vašu. Vremena ovog puta nije manjkalo, ideja je svima bila fenomenalna i u vrlo kratkom roku realizovana. Svi smo proživjeli taj trenutak vrlo emotivno i bili cjelodnevno pri telefonu. Jedva smo čekali da to podijelimo. Želimo da svi poštuju ovu situaciju, koja nam svima teško pada. Naš čin je bio podrška svima koji se na terenu bore da iz ovog izađemo što prije i ovom prilikom im zahvaljujemo do neba”, ističe Alibabić.

Ako pogledate snimak novog izvođenja na Jutjubu lako ćete zaključiti da je emocija bila tu od prve do posljednje sekunde. Ukratko, preuzima sagovorničku palicu Purlija, osjećaj je bio nevjerovatan, a publika je znala kako da ukrasi ideju.

“Sreća i radost. Vulkan emocija. Ovo su bili momenti koji su izbacili na površinu sve najljepše što nas je spajalo onda, a i sada, nakon toliko godina. Nije bilo ni tračka sumnje da ima nešto pogrešno u tome. A ljudi? Od srca im hvala što su nam dali dodatni vjetar u jedra. I zbog nas i zbog svih ljudi kojima smo pjevali i prenijeli emociju, kao i prvog puta. Toliko poziva, poruka, ljudi kao da su je prvi put čuli, ali to je dokaz da ovu pjesmu žive isto kao i mi”, naglašava momak u čijim su rukama palice.

Na osnovu svega što je dio istorije, nadovezuje se Prentić, momci su očekivali da će tokom premijere dragi ljudi biti uz njih, ali dobili su, kaže, i mnogo više od toga. Veliki podstrek.

“Otkad smo napravili pauzu, pa sve do danas, ljudi su nas voljeli i saosjećali sa nama, kao da je dio njihovog srca slabije kucao. Takve emocije i riječi podrške na taj način ne govore se reda radi. Ljudi su opet na momenat zaboravili na sve ostalo, bili su u drugoj dimenziji, isto kao i mi. Ne treba napominjati da je upravo to razlog našeg postojanja. I mislimo da smo dovoljno dugo odmarali, imamo taj luksuz da nakon 15 godina nismo ostarili. Naprotiv, nismo još sve rekli, a mislimo da smo dovoljno sazreli da ovog puta kompletno držimo konce u svojim rukama”, samouvjereno će Prentić.

PJESMA ZA SVA VREMENA

Činjenica je da je u međuvremenu nastalo dosta pjesama posvećenih Crnoj Gori, ljubavi prema domovini, ali su rijetke one koje imaju privilegiju da i nakon više od decenije izazovu tu količinu emocije kao što čini “Zauvijek moja”. Nedović ponosno kaže da osjećaj povezanosti i solidarnosti koji je No name na ovaj način izazvao vrijedi više od bilo kog priznanja, a bilo ih je tokom karijere, na Sunčanim skalama, Monteviziji, Euro-p(j)esmi…

“Volimo sve te drage pjesme koje imaju istu ljubav i poruku, koje nam podignu temperaturu dok ih pjevamo kada god napravimo uspjeh, ali i kada je najteže. Mi, koji smo za onaj kratak period pokupili toliko priznanja, znamo da muzika nije takmičenje, da na kraju ljudi daju život onome što vrijedi. Možemo se pohvaliti time da smo otpjevali pjesmu koja je za sva vremena i na to smo ponosni. Ona nam je spona, reper, zadatak, obaveza i najveća ljubav”, biranim riječima Nedović govori o simbolu grupe.

Muzika se zbog pomenutih okolnosti, kao što rekosmo, definitivno preselila na internet, pa se mnogi prisjećaju, između ostalih, i djela nekih naših bendova/izvođača koji više nisu na okupu.

Ako se po jutru dan poznaje, a naslućujemo to iz odgovora Jovovića, sada već ozbiljnog kompozitora (nedavno ostvario saradnju sa Aleksandrom Radović, u čiji ukus ne treba sumnjati), taj spisak uskoro će biti siromašniji za jedno ime.

“Ljudi su jači kad su skupa. Jedni iz drugih izvlače najbolje i nastane nešto veliko. Zahvalni smo što nas je put doveo u istu školu, odjeljenje, što razum na kraju uvijek pobijedi. Uspjeli smo da prevaziđemo taj period separacije, iako smo svi sarađivali na mnogim drugim poljima. Želimo to svim ekipama koje su dokazale da zajedno rade dobre stvari. I da, nismo jedini koji su to shvatili, ima ih još koje je vrijeme spojilo i opet stvaraju. No name ima mnogo toga neobjavljenog i mnogo toga u planu, sve su mogućnosti otvorene”, najavljuje Jovović, a Perić dodaje da su dalji rad, stvaralaštvo, studio na vidiku.

“Vrijeme nam ne predstavlja problem. Ovih dana uživamo u momentu, prisjećamo se svih najljepših momenata, putovanja, svirki, smijeha i nevinosti. A i predloga ima na pretek. Mnogo se toga akumuliralo svih ovih godina. Planiramo da budemo zajedno sve dok bude bilo vatre u nama. Ako nas pitate, taj plamen se neće nikada ugasiti”, svjestan je Perić, a Nedović obećava da će No name biti njihova druga dimenzija.

“Nešto što ćemo sa pažnjom osmišljavati i naše vrijeme zajedništva”

Protivnik je nevidljiv, budimo i mi

Da su momci imali mogućnost da sada promijene naslov pjesme, sigurno bi, u skladu sa aktuelnim dešavanjima, “Zauvijek moja” postala “Ostani doma”. Svjesni važnosti trenutka, muzičari su apelovali da udružimo snage i pobijedimo.

“Naravno da pobjeđujemo, protivnik je nevidljiv, a i mi treba da budemo nevidljivi za njega”, jasan je Jovović.

“Ostaćemo doma koliko god bude trebalo, a onda zajedno, što smo svakog puta pokazali kada je najteže, vratiti stvari na još viši nivo”, dodaje Purlija.

“Mislimo da smo svi u fazi kada smo se posvetili sebi, razmišljamo da budemo bolji, revidiramo loše odluke. Biće ljekovito”, zna Prentić, a uz Alibabića i Perića stavljamo tačku na prognozu.

“Pobijedićemo”.

Ovako je izgledalo prvo okupljanje grupe No name nakon 12 godina, povodom izvođenja hita “Zauvijek moja” u znak podrške svima koji se ne terenu bore protiv nevidljivog neprijatelja