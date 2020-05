Nataša Bekvalac: Nisam uvijek bila iskrena, željela sam da se svima priklonim

View this post on Instagram

Ove godine punim 40 godina.20 godina muzika je moj zivotni izbor …za toliko znate…muzika je postala moj zivot mnogo ranije…imala sam 5 ,6 godina kada sam prvi put stala na binu na te daske koje mi i sada zivot znace.Nisam uvek kroz muziku bila iskrena.Nekada sam htela da se napravim boljom nego sto jesam da bih vam se svidela.Uvek kada sam htela da se dodvorim ,podmetnem ,priklonim, osetili ste.Posle dugogodisnjeg kopanja po dusi, ,greskama,padovima ,izgubljenim ratovima i bitkama resila sam da se ne nadam boljoj proslosti i da budem ono sto jesam i u zivotu i u muzici.Bez kompromisa. 31.maja u nedelju otpevacu vam svoje najlepse pesme na nacin koji najvise volim…Greske,ostecenja,puno ljubavi…pripremite se i saljite utiske❤Koncert mozete pratiti na besplatnoj aplikaciji @youboxmusic https://youbox.rs/download 31.05. 21 h