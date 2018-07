Neša Galija: Novac je najveći neprijatelj umjetnosti

Nenad Milosavljević, frontmen Galije, na sceni je, a i na čelu benda, više od četiri decenije. Milosavljević, poznat kao Neša Galija, kaže da su za velike uspjehe i ostanak na sceni tolike godine, krivi hrabrost koju su imali na početku. On napominje da je Galija ostala dosljedna svom stilu ne padajući pod uticaj brojnih trendova koji vladaju u muzičkom svijetu.

“Sa velikom radošću posmatram ovo iza nas i stare albume. Imali smo i dosta sreće, ali i hrabrosti. Ta hrabrost te napušta polako kako stariš. Tajna opstanka velikih bendova i umjetnika je da ne pokleknu pred novim trendovima. Novi trend mora da se dokaže. Pred novim pravcima je vreme, pa ko preživi- preživi. Mnogi ostanu samo na pokušaju. Vrijeme je najbolji sudija. Danas ima krize autora. I to u cijelom svijetu. Prednost se daje novcu. A novac je najveći neprijatelj umjetnosti. Naravno, da je potreba, ali nije uzrok. I čim novac stavite na prvo mjesto, onda nema umjetnosti. Ali, to se dešava u cijeloj istoriji čovječanstva. To ide u ciklusima. Pa, sačekaćemo neko novo vrijeme”, kaže Neša Galija.