Neša Galija: Uradio sam pjesmu po stihovima Matije Bećkovića

Fronmen grupe Galija otkrio je za Novosti da bend na novom albumu sprema pjesmu po stihovima akademika Matije Bećkovića.

“Čitajući Matijinu poeziju, našao sam tu pjesmu. Pitao sam ga da li bi imao nešto protiv toga da komponujem muziku na njegove stihove, i on se složio. Vrlo jednostavno, to su umjetnici. Riječ je o baladi, još nema naziv, a stihovi su me baš “udarili”, jer imaju nevjerovatnu energiju. Velika mi je čast što mi je Matija Bećković dozvolio da muzikom “ozvučim” njegovu pjesmu i čini mi se da sam uspio da dočaram energiju i emociju koju je implementirao u stihove. Njegova emocija djeluje vrlo borbeno, nije osoba koja priča o emociji čekajući događaj, već čovjek koji provocira događaj”, priznao je Neša za Novosti i dodao:

“Nisam uopšte razmišljao o tome da li će neka pjesma biti hit ili ne, već sam ovaj album radio tako da se meni dopada. Kroz dosadašnje hitove rekli smo sve, sada smo u životnom dobu kada je vrijeme da pričamo o temama i stvarima adekvatnim našim godinama. Treba dostojanstveno stariti, biti u skladu sa sobom i prirodom. Kada sam bio klinac i želio da nahranim mozak nečim pametnim, čitao sam ozbiljne knjige”.