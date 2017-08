“Neverne bebe” za CdM: Sve je krenulo iz Crne Gore

Jedna od najpopularnijih regionalnih grupa “Neverne bebe” ovog ljeta više puta je gostovala u Crnoj Gori, a publika je imala čast da, pored starih hitova uživa i u pjesmama iz novog albuma “Priča o nama”. Osim o muzici, sa članovima benda razgovarali smo o našoj zemlji, utiscima i provodu.

CdM: Kako ste se proveli na festivalu u Nikšiću?

Neverne bebe: U Nikšiću smo se proveli savršeno. Pored toga što je ovo grad u kome uvijek ostavimo iza sebe neke do sada neodsvirane tonove, treba reći da je festival “Lake fest” u Nikšiću jedan od najboljih festivala u regionu.

Odlična organizacija, produkcija, atmosfera, sve to utiče na nas da pružimo maksimum, a naravno, pobjednik je uvijek fantastična publika. Tako je bilo i ovog puta. Nikšićki koncert sigurno ulazi u top tri naša najbolja koncerta ovog ljeta a imaćemo ih preko 30.

CdM: U julu ste gostovali na Trgu nezavisnosti “Podgoričko ljeto 2017”. Kako ste zadovoljni podgoričkom publikom?

Neverne bebe: Crna Gora voli “Neverne bebe” i “Neverne bebe” vole Crnu Goru. To je ljubav koja nikada nije bila kratkog daha i to se potvrđuje iz godine u godinu. Iz Crne Gore je daleke 94. godine i krenula naša karijera. Godinama sa našom publikom gradimo jedan odnos pun međusobnog poštovanja i razumijevanja. Podgorica je i to samo potvrdila kao Budva i Herceg Novi. Jednostavno, iako je put ono što nas kao ljude koji imaju mnogo kilometara i godina u kombiju iza sebe nekako najviše potroši, svaki koncert u Crnoj Gori očekujemo sa velikom radošću a sa još većom izađemo na binu.

CdM: Kako je publika prihvatila album “Priča o nama”?

Neverne bebe: Moramo da priznam – mimo naših očekivanja. Jako teško je bilo poslije albuma “Praštam” za koji lično mislim da je najbolji u 24 godine dugoj karijeri, čak i krenuti u neku novu priču. Album “Praštam” je iznjedrio mnogo hitova koji ostaju, postavio neke standarde i rekorde. Usudili smo se da krenemo u novu avanturu zvanu “Priča o nama” i nije bilo lako, ali eto, na naše veliko zadovoljstvo, album je već mjesecima najtraženiji u regionu a na turneji se već pjeva nekoliko pjesama. Ono što je nama posebno važno, naša publika je osjetila sve poruke koje smo željeli da joj pošaljemo jer “Priča o nama” jeste zaista to: priča ne samo o bendu već i o svim našim godinama, tugama, srećama, ožiljcima, padovima i visinama. Ljudi su to u ovom vremenu otuđenosti i svega što je instant, trenutno i jeftino, uspjeli da prepoznaju.

CdM: Šta najviše volite u našoj zemlji?

Neverne bebe: Volimo sve one noći i dane koje smo tu proveli, sve te ljude koji nas godinama dočekuju sa osmijehom, naše prijatelje, ispijanje kafica uz evociranje uspomena i pravljenje nekih novih.

CdM: Da li i Vi smatrate da je pravi kvalitet u drugom planu i da je narodna muzika uzela maha?

Neverne bebe: Svako mora da se bori za svoje parče neba. Naše je da ne odustajemo. To je prije pitanje za one koji su se predali. Mi idemo svojim putem i to je naša misija. Sreća je da ispred sebe i iza sebe imamo ljude koji to razumiju i koji takođe vjeruju u ideju. Sve ostalo je priča. Uostalom, svako treba da radi svoj posao, a stvar izbora je potpuno individualna.

CdM: Kako ste podnijeli velike vrućine u Crnoj Gori?

Neverne bebe: Iskreno, teško. Kao što sam rekli, iza nas su godine i godine kilometara i krstarenja putevima koji su nas vodili do naše publike i naravno, sve to ostavlja traga na čovjeku. Postoji jedna vrsta potrošnje koja je neminovna. Međutim, ona se osjeti samo dok ne kročimo na binu. Onda nam čak ni vrućina ne može ništa, iako sa svakog koncerta siđemo potpuno mokri, nerijetko sa po nekoliko kilograma manje, ispražnjeni ali u isto vrijeme najispunjeniji.

CdM: Da li radite na novim projektima?

Neverne bebe: Sledeće godine je 25 godina benda. Pripremamo velika iznenađenja, a posle turneje ulazimo u studio. Vidimo se sljedećeg ljeta da zajedno obilježimo ono što smo zajedno pokrenuli u Crnoj Gori davnih devedesetih.

B. Marković